المقالات

الحسيني و الانتخابات


   الشيخ محمد الربيعي ||   مما اكدنا عليه في مقالات عدة ان معنى انك حسيني الولاء و العقيدة و المنهج ، اذن انت ضمن دائرة الاسلام الحقيقي ، انت مؤمن حقيقي ، هذا المؤمن الحسيني اتصف بصفة مميزة هي : ( انه طالب الى الاصلاح في امة الخاتم محمد ( ص ) ) . لان منطلقه و اندفاعه القولي و الفعلي ،  يستمد عزمة و قوته و ثباته من هدف  إمامه و مثله الاعلى و قائده الامام الحسين ( ع ) ، الذي شعاره :  ( طلب الاصلاح في امة جده محمد ( ص ) ) ، هذا الاصلاح بينه ( ع ) لا يمكن حصوله و تحققه ، الا عن طريق فريضة ( الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ) ، و هو القائل ( ع ) :  ( إني لم أخرج أشراً ، و لا بطراً و لا مفسداً ، و لا ظالماً ، و إنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي ، أريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني و بين القوم بالحق ، و هو خير الحاكمين ) ، اذن الكلام و النص واضح البيان ان منهجية الاصلاح تكون عن طريق احياء فريضة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر . محل الشاهد :  ايها الاحبة ..... ان ما نعيشه اليوم بمثابة الازمة في كل مجالات الحياة ،  التي من المؤكد كلنا في نقطة اتفاق واحدة ،  يراد تحسينها و اعادة برمجتها و منهجيتها الى الافضل ، و ان بقاء الوضع في كافة الاصعدة في البلد على ما هي عليه ، معناه حاضر  غير مرضي ، و مستقبل صعب على الاجيال القادمة . اذن ليكن خروج الناخب الى الانتخابات ، خروجا حسينيا ،  مقتديا  بسيد الشهداء الامام الحسين ( ع ) ، بأن يكون خروجه ليش اشر ، و لا بطر ، و لا مفسد ، و لا ظالم ، وهل هنا تنتهي القضية بطبيعة الحال كلا ، بل يجب بالوجوب الشرعي ان يكون الخروج  الى الانتخابات فيه أمرا بالمعروف و نهيا عن منكر . السؤال المهم كيف يكون خروج الناخب يتصف بكل تلك الصفات المذكورة اعلاه ؟!!!  الجواب :  اذا توجه الناخب الى مراكز الاقتراع وفي نيته اختيار و انتخاب من هو من الصنف الحسيني ، من هو على منهج الامام الحسين ( ع ) ، و الذي يكون ايضا ترشيحه الغاية منه ، ايضا الا يكون اشر ، و بطر ، و مفسد ، و ظالم ، و ان لا يكون ممن يأمر بالمنكر و يترك المعروف ، هو ذلك المرشح المؤمن ، صاحب العدالة ، و النزاهة ، و الكفاءة ، و التخصص ، الذي بوجودة يكون الدين و العقيدة و القيم الاسلامية و الاخلاقية و الانسانية بخير ، الذي بوجوده يكون المسير الحسيني ، و الشعائر الدينيه و الحسينية  ، و وحدة البلد ، بخير و امان ، الذي بوجوده يكون البلد بعيد عن اطماع الاحتلال و الاستكبار و التطبيع ، و سيطرة داعش . فأذن قضية الناخب ليست سهلة ، كما انها للمرشح كذلك ، بل هي قضية تكليفية شرعية ، و مسؤولية كبرى امام الله تبارك و تعالى ، لن يكون فيها اي مسامحة من قبل الله تبارك و تعالى ، في الاختيار على اساس المصالح الذاتية الضيقة  ، و ترك المصالح العامة . ايها الاحبة ....  نتمنى الشعور بالمسؤولية اثناء التوجه الى صندوق الاقتراع ، فأنك فيه اما انك ناصر الحق و اهله ، او انك معين للظالم و اهله ، و حرية الاختيار لك .... اللهم انصر الاسلام و اهله  اللهم انصر العراق و شعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضرائب العواطف..
الحسيني و الانتخابات
اخوة زينب في انتخابات تشرين ٢٠٢١
فيروس يقهر العالم ودواؤه الاستغفار
مؤتمر اربيل وكشف المستور
اضحكك وياي دولة فيطيستان !!
ما بين رداءة المطروح وسذاجة الطارح
المرجعية: الخطاب الصدمة..!
معايير ومحاذير وضعتها المرجعية الدينية للمشاركة في الإنتخابات القادمة 
ماذا لو رشحت للانتخابات وفزت؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك