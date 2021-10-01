المقالات

قراءة تحليلية في خطاب المرجعية الدينية


 

قاسم الغراوي ||

 

غالبا مايترقب الشعب العراقي موقف المرجعية من الاحداث الجارية والتهديدات الامنية التي تستهدف وجود العراق وكذلك الازمات التي تهدد العملية السياسية برمتها وبحضور المرجعية في الميدان يتبين الخيط الابيض من الاسود لتكون الصورة واضحة لالبس فيها اما الشعب العراقي.

   ومع اقتراب  موعد انتخابات مجلس النواب العراقي يسأل الكثير من المواطنين عن موقف المرجعية الدينية العليا بشأن المشاركة في هذه الانتخابات ليطمئن بالمشاركة من خلال الشروط التي يجب ان تتوفر في الناخب.                                                              

ومن خلال متابعتنا لبيان  المرجعية الدينية العليا فانها تشجّع الجميع على المشاركة (الواعية والمسؤولة) في الانتخابات القادمة . وهو تاكيد واضح ان يكون الناخب على بصيرة من امره وان يتحمل المسؤولية عن اختياره الصحيح في ظل تنافس الاحزاب والشخصيات والتكتلات .

واكدت كذلك على ان (الانتخابات تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى) وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي ،وهي تؤكد اختيار طريق الانتخاب كوسيلة للتغيير بعيدا عن التسلط والانسداد السياسي الذي يعقد المشهد السياسي .

وركزت المرجعية على الناخبين (أن يأخذوا العِبَر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد)،   كما تؤكد المرجعية على اهمية الانتخابات لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة بعد ان فشل السياسيين في ادارتها للاعوام المنصرمة.

كما نوهت المرجعية الدينية العليا على مايشغل الشعب من فساد مستشري لذا اكدت على (إبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها

 الرئيسة)، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار، وبخلاف ذلك فسوف تتكرر اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها

والفساد المتغول كما ركز البيان على اختيارات الناخب الصحيحة بعد التحقيق والتمحيص عن شخصية المرشح.

   والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرّحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من( أنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين) وما تستقر عليه آراؤهم.

وهذا الموقف اكدت عليه اكثر من مرة بانها تقف على مسافة واحدة بين الجميع لافرق بينهم ويتفاضلون بالعمل والنزاهة والحرص على صيانة البلد وخدمة المواطنين.

   واكدت المرجعية على ضرورة نزاهة المرشحين وعلى الناخبين (أن يدقّقوا في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم الا الصالح النزيه )، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره ، وعلى قيمه الأصيلة ومصالحه العليا.

وحذرت واكدت على ضرورة اختيار الاكفا والاصلح في هذه  الانتخابات

وحذرت المرجعية من صعود (أطرافاً لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب)

وهذا تاكيد على ان يكون المرشح مؤمنآ بثوابت الشعب وقد وضحه الدستور في الديباجة بانها ثوابت الاسلام وان يحرص على وحدة الوطن واستقلاله وسيادته وهذه نقطة مهمة تؤكد على ضرورة ان لايكون هناك تدخل  او تواجد اجنبي في العراق لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد.

   كما اكدت المرجعية على القائمين بأمر الانتخابات ( أن يعملوا على اجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية) ، وكذلك يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم.

بهذا الحضور تؤكد المرجعية على ايمانها بالعملية الديمقراطية وتدعو جميع الشعب العراقي لانتخاب النزيه والاصلح لضمان وحدة العراق واستقلاله وسيادته والقضاء على الفساد وبذلك اسقطت الحجة بعدم المشاركة في الانتخابات بانتظار خلق فوضى وتظاهرات غير منضبطة تحرق الاخضر واليابس .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرجعية: الخطاب الصدمة..!
معايير ومحاذير وضعتها المرجعية الدينية للمشاركة في الإنتخابات القادمة 
ماذا لو رشحت للانتخابات وفزت؟!
قراءة تحليلية في خطاب المرجعية الدينية
دعوة المرجعية المواطنين في المشاركة بالانتخابات..
لماذا لا اكون حسيني، ولما لا تكونين زينبيه؟!
يتسائل البعض لماذا اقليم البصرة؟!
الانتخابات بين المرجعية والمواطن والكتل السياسية
لك الخيار وبيدك القرار.
الجسد العربي الجريح..هل من حكيم؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك