يتسائل البعض لماذا اقليم البصرة؟!

د. حيدر سلمان || امس الاربعاء‏بعد تقديم الحكومة الاتحادية طعن في فقرات الموازنة، المحكمة الاتحادية توافق على: 🔹رفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود 🔹تكاليف جولات التراخيص النفطية رفض تأسيس صناديق البترودولار الفقرة الأخيرة تظلم البصرة كثيرا فيما يفترض به حقها حيث كان ادراج هذا النص من قبل مجلس النواب من اجل دعم هذه المحافظات المنتجة للنفط او الغاز بإعتبارهما يمثلان مصدرا اساسيا لتمويل الموازنة المالية للدولة، خاصة البصرة وكان الهدف توفير تمويل لغرض التنمية والمشاريع. ‏حيث كان المفنرض تسديد سريع لما بذمة الحكومة للصندوق عن طريق التمويل الشهري من زيادة فرق السعر الحاصل في اسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة. الليس هذا ظلما كبيرا بحق هذه المحافظات فيما هناك استنزاف لثروة البلاد من محافظات تصدر ولاتمول الموازنة بدينار واحد وتاخذ من هذه الموازنة التي تغذيها المحافظات المنتجة وخاصة البصرة نتحدث عن ظلم كبير دون اي قدرة لاحد على رده، ونعيد لنقول لا حل الا باقليم البصرة يا اهل البصرة.



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