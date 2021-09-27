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حرب المعلومات للجن والشيطان..!

73 2021-09-27

  عباس الزيدي ||   اية الله العظمى حسن زاده أملي "طاب ثراه" يعد المتصدي الأول في محاربة الجن وحزب الشيطان   حيفا في فلسطين فيها المركز الرئيسي للشيطان الأكبر  الماسونية العالمية. حرب المعلومات للجن التي سخرها  ابليس ضد  الاسلام المحمدي الاصيل   تنطلق  تلك الحرب من ذلك المركز الماسوني الشيطاني   والذي تشترك فيه دول عديدة وشخصيات عالمية وعربية  أية الله العظمى  حسن زاده أملي رضوان الله عليه  تصدى لتلك الحرب ونجح في صد العديد من الهجمات التي حاولت اختراق جمهورية ايران الاسلام للحصول على معلومات استطاع الشيطان الأكبر والمعسكر الصهيوامريكي   توظيف ذلك في استهداف عدد من المتشآت  والمراكز الحساسة  وبالمقابل أيضا نجح القسم الذي يشرف عليه أية الله حسن زاده أملي في اختراق العديد من المؤسسات الصهيونية والأمريكية التي يستخدمها الشيطان في استهداف الاسلام ومحاربة الإمام الناظر عجل الله فرجه الشريف   أية الله العظمى أملي العارف الورع الفقيه يفقده فقد الاسلام الاصيل احد اهم مراكز التصدي والمواجهة لحزب الشيطان نسأل الله أن يعوضنا  بامثاله   ٦ظم الله لك الاجر سيدي ومولاي ياصاحب الزمان  عظم الله  لك الاجر سيدي القائد الإمام الخامنئي دام نصره  عظم الله  الاجر لجميع السادة المراجع وأبناء الأمة الإسلامية  لروحة  ولنفسه  الزكية الجنة والرضوان  والصبر والسلوان لجميع أبناء الاسلام المحمدي الاصيل
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