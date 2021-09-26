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بأقتضاب:لماذا خرج امام الانسانية (عليه السلام)؟!


 

د.قاسم بلشان التميمي ||

 

ابا الاحراء وسيد الشهداء الامام الحسين (عليه افضل الصلاة والسلام) لم يخرج من اجل حطام الدنيا او لتحقيق مكسب وقتي زائل وحاشى لله ان يكون هذا هدف امامنا (عليه السلام) ،ان خروج امام الانسانية هو خروج  اعطى من خلاله درسا جامعا لكل العلوم والمواضيع ما بقي الليل والنهار.

 ان خروج الامام الحسين ( عليه السلام) لم يكن ثورة لان الثورة لها وقت وتنتهي ولم يكن خروجه من اجل تغيير مسار محدد بل من اجل تصحيح وعودة مسار الحق الى نصابه ولم يكن خروجه من اجل منصب او جاه وهو الغني عن كل هذه الامور ، لانه سلام الله عليه غني باألله تعالى ووجيها في الاخرة وهي خير ومنتهى الوجاهة وكذلك في الدنيا.

امامنا عليه السلام وكما اشرت انفا اعطا الانسانية درسا جامعا لكل العلوم وتجلى هذا واضحا يوم عاشوراء حيث سمو الاخلاق والمباديء  والجود ولايثار والصدق والوفاء والتضحية والايمان بالحرية والمساواة والعدالة والايمان بالقضية الانسانية وان الانسان مقدر له من الله تعالى ان يولد حر ويجب ان يعيش حر ويموت حر.

والحرية لا تكون بدون تحقيق المساواة والعدالة بين الرعية في كل زمان ومكان حتى يوم الميعاد وهذا هو الهدف والدرس الكبير لخمروج امامنا عليه وعلى اولاده وصحبه افضل الصلاة والسلام.

 ان خروج امامنا كان خروج الحق كله  بوجه الباطل كله ، مثلما خرج الحق كله  بوجه الباطل كله يوم الاحزاب  ولكن هل من مذكر ؟.

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