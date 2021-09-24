كيف يعمل حزب البعث هذه ألايام؟!

قيصر الهاشمي ||

البعث العقائدي المنظم يعمل على الشكل الاتي

1- تنظيمات مسلحة باسماء جهادية تتكيف وتتغير تكتيكياً مع كل مرحلة وبدعم معروف ويقودها اعلامياً وسياسياً زعماء معروفين

2- تنظيمات سياسية وفق اعراف وعهود ومواثيق وفق منطلق وعناوين طائفية بغطاء ديني وسياسي طائفي ومناطقي

3- تنظيمات سياسية من الجيل الجديد من الابناء والاخوان والاحفاد من غير المسجلين بقاعدة بيانات هيأة المساءلة والعدالة ومن ذوي الذين تم تصفيتهم بعد 2003،وشملوا لاحقًا بقانون مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية او الاخطاء العسكرية واصبح شأنهم شإن محمد باقر الصدر وعبدالعزيز البدري ومحمد مظلوم وال الحكيم وال الصدر وال المبرقع وبذلك ينافسون مع الاحزاب التي كانت محضورة ايام هدام

4- منع اي مرشح من مناطق جغرافية معينة في حال عدم انضمامه لهذه المنظومات سواء بالقتل او التهديد راجع عدد المرشحين الذين تم تصفيتهم في مناطق معينة كما هو الحال في مناطق اخرى تعتبرها بعض الاحزاب مناطق نفوذ لها

5- اختراق المنظومة الحزبية لاحزاب المعارضة ما قبل 2003 من خلال الهيأت الاقتصادية وبعض الفصائل

والخلاصة :-

البعث العراقي دخل من الشباك وخرج من الشباك وسيعود من الباب وبطريقة قانونية ودستورية وشرعية وسيحاكم احزاب السلطة وخصوصا احزاب وتنظيمات ما قبل 2003 وبمحاكمات اصولية وقانونية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية بتهم تخص المال العام والتخابر مع جهات خارجية وقتل المتظاهرين السلميين وخيانة الامانة والحنث باليمين الدستوري وستكون احدى التهم دعم حزب البعث المحضور قانونيًا والتحالف معه والتعاون مع القوات المحتلة بتهم الخيانة العظمى والايام بيننا

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