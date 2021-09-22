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سياسة هندسة تجهيل المجتمع


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

من جملة الأمور التي حاربها أهل البيت ( ع) ، سياسة تجهيل المجتمع من قبل السلطات ، تلك السياسة التي اصبحت ماضي و حاضر الحكام السوء ، التي من خلالها يستطيعوا السيطرة على الامة والتي يطلق عليها في عصرنا الحالية ( هندسة التجهيل ) .

نعم  قد تصدى لهذا النوع من السياسة ، و بدور بارز و ملحوظ ، الإمام علي بن الحسين السجاد  ( ع) ، حيث عمدة السلطة الأموية الشيطانية الى اعتماد في طبيعة سلطتها بالحكم الى اعتماد هندسة التجهيل المجتمعي .

 حيث كان الحكم الاموي يريد ابعاد المسلمين عن الاسس الاسلامية الأصيلة من الفكر و الثقافة و العقيدة و الشريعة و المفاهيم العامة والخاصة  للاسلام .

بل جل هم السلطة هو شل منهج  التفكير و السلوك في حركة المسؤولية .

ان السلطات الاموي استطاعت بالحصار الفكري جعل العقول فارغة لينسوا بذلك القيم الصحيحة ، التي تسعدهم بالدنيا و الاخرة ، لان الحكام امثال معاوية و يزيد و اشباههم اليوم من الحكام و محبي السلطة و السلطان ، لا يمكن ان يسيطروا  على مجتمع يملك وعي و علم و سعة المعرفة و عمق التقوى و أصالة المسؤولية و امتداداها .

لذلك بدأ الامام زين العابدين ( ع )  حركته الفكرية العلمية كأوسع ما تكون الحركة ، مما يبعد الفكرة التي تقول : ان اسلوب زين العابدين ( ع ) كان اسلوب الدعاء فحسب .

فكل معاصري الامام  السجاد ( ع ) شهدوا على على حركته العلمية و الفكرية و الجهادية  ، و كم لوجوده الاثر لإفشال الخطط للسلطة ، في سياسة تجهيل المجتمع .

يا ابناء الامة الاسلامية ، يا ابناء العراق الشرفاء

احذروا سياسة الاحتلال المعتمدة على ( هندسة تجهيل المجتمع )  ، هذا الجهل الذي  استطاعت قوى الاحتلال في اكثر من موقف ، اعطاء تصور له عند بعض من عمت قلوبهم عن البصيرة ان يراه هو  العلم حتى تمكنت قوى الاحتلال ان يدخلوا جملة من المجتمع في دائرة ( الجهل المركب ) .

 ويعرف الجهل المركب في موقع تخصصه بانه : أن يجهل الشيء و هو لا يعلم بجهله.

فهو إذاً غافل عن جهله و لا يدري بأنَّه جاهل فيرى نفسه عالماً به ، فيتركب جهله من جهلين : جهل بالواقع و جهل بهذا الجهل ، فهذا الجهل ليس هو إلاّ ظلمات بعضها فوق بعض و سرابٌ يحسبه الظمآن ماءً .

حيث لا يعترف الجاهل المركب بجهلة بل و يدّعي ما لا يعلم .

و يستمر بالادعاء و التظاهر أنه فاهم من خلال إيهام نفسه بتصرفه كفاهم و هو جاهل

محل الشاهد :

اذن هدف حكام السوء و قوى الاحتلال هو اعتماد هندسة التجهيل ، و ادخال المجتمع ، في دائرة الجهل المركب الذي يؤدي الى تقاتل و الاختلاف لغياب العقل و العلم في مجريات ما يحدث .

ايها الامة المرحومة، المكرم بخاتم الانبياء والمرسلين محمد ( ص ) و اله الكرام ( ع ) ، احذروا سياسة ايقاع الفتنة بينكم لكي يفرقوكم ، احذروا سياسة التجهيل ، احذروا مصيدة الجهل المركب .

اللهم احفظ الاسلام واهله

اللهم احفظ العراق واهله

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