المقالات

انتخابات العراق وشعارات المنافسة


قاسم الغراوي || 

                                

المتابع لايقونات وشعارات المرشحين والاحزاب يؤشر اهتمامهم وباختصار بكلمة او ثلاث كلمات تجسد ماسيقدمونه للشعب في حالة فوزهم في الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الاول ، وكل ينظر من منظاره في قراءته للمشهد السياسي وحاجة الشعب الملحة لغرض تحقيقها .

من متابعتي لهذا الموضوع قرات ان دولة القانون ترفع شعار  : (نعيدها دولة) ، واعتقد بانها تسعى لاعادة بناء مؤسساتي للدولة بعيدا عن التخبط .

وهو شعار اشبه بالوعد او العهد باعادة هيبة الدولة.

في حين ان النائب هيثم الجبوري اطلق كلمة واحدة في منهاج عمله القادم وهو  : (سنعيش)  ربما لقناعته ان الشعب العراقي محروم ويحتاج ان يعيش بالمعنى الحقيقي للحياة دون منغصات فقد عانى الشعب  الكثير . فهل يستطيع المرشح ان يوفي بعهده بكرامة  العيش للشعب العراقي.

 فيما طرحت المرشحة صباح التميمي  في برنامجها باختصار : ( بنت بغداد ) ويوحي لنا انها تخاطب مدينتها فقط ، وستسعى لان تعمل (بنت بغداد ) لما ستقدمه للمحافظة في حالة فوزها.

اما الفتح  فكان  شعاره (عراقنا نبنيه ونحميه) دلالة على التوجه نحو الامن والبناء والاعمار.

 اما النهج الوطني فلم يختلف عن ايمانه في بناء دولة وتحت شعار : (مسار لبناء الدولة) .

 المرشح حمد الموسوي يرفع شعار  : (مستقبلك مدني)  مخاطبآ العقول التي غالبا ماتؤكد على دولة مدنية لبناء مستقبل مدني  ولعله يستقرء عسكرة المجتمع او يعترض على الاسلاميين ، لذا يطالب بالمدنية .

اما القوى الجديدة وبعض الشخصيات التي رشحت لاول مرة  فقد تبنت شعارات الشارع ونقمته على الطبقة السياسية وباللغة العامية لتكون اقرب الى لغته مثل (الشعب لازم يسولف) و(خلونه سوه) و(زيح واستريح)  لايمان هذه القوى الصاعدة  ان النجاح يكمن في كسب الجماهير بدغدغة مشاعرها وزيادة نقمتها على الوضع السائد .

 تقدم بقيادة الحلبوسي اتخذ من مطرقته في البرلمان علامة للتعرف على قائمته وشعاره (قصة نجاح) اما عزم برئاسة الشيخ الخنجر  فكان شعاره  (عزمنا فتوكلنا) .

 ولم تضع الكتلة الصدرية اي شعار مكتفيه بالصورة الايقونية (للقبضة والعصا) حتى لاتربك  قاعدتها وتخطيء في اختياراتها ، لكون التيار الصدري كان سابقآ يرشح باكثر من قائمة لكنه يحاول هذه المرة في الانتخابات ان يجمع شمله بقائمة واحدة طامعا في الاغلبية .

وعبارات مثل (الحگوك تريد حلوك) تبنتها حركة حقوق مع طرح ان الحقوق تاخذ ولاتعطى مشتملة على الحقوق الوطنية والشعبية باعتبارها تمثل جناح المقاومة السياسية التي تسعى لتحقيق السيادة الكاملة والاستقلال الوطني .

ونتذكر معآ لطرفة بن العبد ما :

سَتُبْدِي لَكَ الأيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِـلاً

 ويَأْتِيْـكَ بِالأَخْبَـارِ مَنْ لَمْ تُـزَوِّدِ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لن يُفلِحوا!..
لا حيف إذا فسد الزواني
انتخابات العراق وشعارات المنافسة
من أول إنذار الى خطاب الانتصار ثورة 21سبتمبر يوم الشعب المبارك.
الانتخابات القادمة والتجارب السابقة
أم الدهماء من مراجع أعلام النساء
ماذا تركنا للأجيال القادمة ؟!
أركد..
بورصة الخَدَم..!
الى القادة؛ هذه رسالة الامام علي (ع) في الحكم، افلا تعقلون؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : اذا سحبت الولايات المتحده قواتها من المانيا تحت ضغط.. او على الاقل بدء الحديث عن هذا الانسحاب ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض ومركز ثقل العالم ينتقل الى الشرق
رسول حسن نجم : العمل بهذا المشروع مهم جدا لتعجيل الاتحاد بين الدول العربيه ولكنه بمنظارنا طويل جدا اما مسألة تعجيل ...
الموضوع :
حُكَّام العَرَب هُم مَن كَرسوا خريطَة سايس بيكو وهويتهم
رسول حسن نجم : حفظ الله لبنان ومقاومتها واهلها من كل شر وسوء. ...
الموضوع :
أيها البَطرَك ماذا تريد؟ نحنُ لا نريد أن نركع للصهاينة
رسول حسن نجم : في الثمانينات وفي قمة الصراع بين الاستكبار العالمي( الذي ناب عنه الطاغيه المقبور) والجمهوريه الاسلاميه التي لم ...
الموضوع :
المجلس الأعلى يلتفت الى نفسه وتاريخه..!
رسول حسن نجم : بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه تشكل مجلس الامن من الدول المنتصره(الخمسه دائمة العضويه ولها حق نقض اي ...
الموضوع :
الأمر ليس مستغربا يا شارب بول البعير
رسول حسن نجم : عند فتحي لموقع براثا وقراءتي لعناوين المقالات دائما تقع عيني على عنوان تترائى لي صورة مازن البعيجي ...
الموضوع :
لا تنتخب إلا ببصيرة!
رسول حسن نجم : لايوجد شيعي يحمل فكر اهل البيت ع يؤمن بالقوميه او الطائفيه او غيرها من الاهواء والعراقيل التي ...
الموضوع :
الإشتراك العاطفي..
احمد زكريا : في كل عهد يوجد مستفيد. والمستفيد دوما يطبل لنظامه. في النازية وفي الشيوعية وفي البعثية وفي القومجية ...
الموضوع :
العراقيون صمموا وعزموا على التغيير والتجديد من خلال الانتخابات
محمد النجدي : اعتقد ان الخبر فيه تضخيم للقدرات الاستخباريه ، وهل تعتقدون انه لا يوجد عملاء مدربين بمهارات عاليه ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الشهيد فخري زاده
قهر : والخسائر والتكلفة الى حيث اين دراسة الجدوى التي اعتمدت قبل ذلك ؟ ...
الموضوع :
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
فيسبوك