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نعم النظام السياسي له ماله وعليه ما عليه.


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عدنان فرج الساعدي ||

 

يوم أمس كنت حاضراً في ندوة سياسية .

كان رئيس أحد الكيانات السياسية هو المتحدث

تحدث حول الانتخابات المبكرة وضرورة اجراءها ، وعن ظروف تشكيل حكومة الكاظمي ورفع سعر الدولار  وتأثيرات ذلك على المواطن العراقي . .

ثم فتح باب الاسئلة  فكان هناك سؤال لاحد اساتذة العلوم السياسية في جامعة عراقية رصينة حول فشل النظام السياسي بعد عام ٢٠٠٣ .

اجابه رئيس الكيان السياسي .. واعترف بوجود الفشل لكنه اضاف واستدرك ..

ان هذا النظام ليس فاشلا بالمطلق والا لماذا نرى الحالة المعاشية  المتطورة  والسفر للخارج وافضل موديلات السيارات والجسور والمجسرات ومشاريع الماء ومشاريع المجاري وبناء المدارس ووووو

لماذا نرها اكثر مما كانت من العهد الملكي الى ٢٠٠٣ ؟

وكذلك التداول السلمي للسلطة بسلاسة وحرية الاعلام والتظاهرات وغيرها .

وكان يردد الكثير من الذي نشرته خلال الفترات الماضية

لاول مرة ارى رئيس كيان سياسي يتحدث بنفس الفكرة التي طرحتها في منشوراتي .

ارى ان هذا تطور جيد سيقود اعلام هذا الكيان السياسي والكيانات الاخرى لفضح اقاويل الاعلام الاصفر واكاذيب البعض من الاعلاميين والنخب الفارغة او المستأجرة..

شكرا هادي العامري..!

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