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الشيخ محمد الربيعي ◼️الحر يأبى أن يبيع ضميره ** بجميع ما في الأرض من أموال ايها الاحبة : ▪️اليوم نحن في امس الحاجة الى الناخب الحر ، الى الناخب الذي يكون صاحب شعور بالمسؤولية . ▪️طالما كنا من ذوات الذين كانوا مطالبين بأن يكون المسؤول من الاشخاص الذي تتوفر فيه صفات التي تؤهله الى النجاح ، و منها العدالة و الانصاف و النزاهة و ان كان الانصاف و النزاهة من اجزاء العدالة و الكفاءة . ▪️اليوم نريد من الناخب ان يكون هو نزيها و عادلا في اختياره ، من اجل ان يكون هو مفتاح الطريق لنجاح العملية السياسية في البلد و تطوره و بناءه . ▪️حيث ان الناخب هو صاحب القرار في اختيار من يكون في صدارة الحكم و القرار . ايها الناخب : ▪️طالما كانت خطاباتنا الى المسؤولين ، نطالبهم بالشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن و القيام بامانة التصدي ... ▪️اليوم انت المخاطب ايها المواطن ايها الناخب في ان تكون شاعرا بالمسؤولية اتجاه وطنك ، من خلال توجهك و توجيه اسرتك و كل من هو متعلق بك من ذويك و متعلقيك نحو اداء الانتخابات اولا . ▪️و ثانيا اختيار المرشح المؤمن صاحب العدالة و الكفاءة و التخصص . ▪️ على ان لا يكون اختيارك بعيد عن او معارض للمصالح العامة ، و على اساس لا يخدم المصلحة العامة للوطن ، و يكون اختيارك على اساس فقط وفقط بما يخدم مصلحتك الخاصة . ▪️ فان صوتك امانة ، و صوتك يدخل ضمن دائرة المسؤولية الشرعية . ▪️فلسنا ببعدين عن التاريخ و الإطلاع عليه ، من جانب سوء اختيار الامة عندما اختارت القيادة الفاسدة من اجل المصالح الخاصة . ▪️ و ماذا كانت نتائج ذلك الاختيار غير الصائب ، وما جرى نتيجته من دمار و خراب في الاسلام و المسلمين . ▪️بل و لليوم كل الويلات تحصل بسبب ذلك الاختيار الخاطئ عبر التاريخ ، و كلنا كنا ذامين اولئك الاقوام ، فمن راجح و المنصف ان لا نفعل ما استنكرناه سابقا من افعال من قبلنا. محل الشاهد : ▪️على الامة ان تكون مراعية في اختيارها للمرشح ان يكون ضمن الصفات الشرعية من ( الايمان و العادالة و الكفاءة ) ، فليس من المعقول ان نكون شديدي الحرص في البحث و الكشف و التدقيق و التحقيق فيمن ياتي خاطبا لاحد بناتنا او عندما بالعكس نخطب لاحد ابنائنا ، و لا نكون كذلك دقيقين و متحققين و باحثين على من يملك زمان الوطن . ▪️ و من المؤكد ان قضية الزواج من اجزاء الحياة و لكن لا تكون اعلى من مستوى مصلحة الوطن ، اتجاه مصلحة الاجيال جيلا بعد جيل ،حتى نهتم بقضية الخطبة و الزواج و نترك التدقيق في قضية تخص الوطن . ▪️فلا تكون ايها الناخب ممن يذبح وطنه ، نتيجة أللامبالاة في اختيار المرشح الى الانتخابات . نسأل الله حفظ العراق وشعبه نسأل الله حفظ العراق و شعبه