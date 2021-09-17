المقالات

نريد ننتخب بس خايفين (حديث الكوستر )


 

د. قاسم بلشان التميمي ||

 

سائق الكوستر فرحان الغضبان قال للعبرية( عمي تنتخبون لوماتنتخبون) فرد عليه احد الركاب اسمه ابو حقي قائلا( والله يافرحان نحن نريد ننتخب ومحضرين انفستا وكل شيء تمام ...

بس احنا خايفين) فقال له فرحان الغضبان( ابو حقي شنو  بس وشنو خايفين ... ليش تبسبس تكلم احجي شنو الموضوع) فقال له ابو حقي( والله يا فرحان سمعت اكو كتل واحزاب محضرين أنفسهم يوم الانتخابات حتى يغصبون الناس على انتخاب مرشحين منتمين الى احزاب وكتل معينة ونحن صدك خايفين) فقالت امرأة من الركاب اسمها ام ستار( للاسف عليك ابو حقي تخاف من المزورين والحرامية ) فرد عليها فرحان الغضبان( عفية ام ستار والله انتي حرة وعراقية اصيلة) واكمل فرحان الغضبان كلامه( عمي راح نسمع كلام اشكال والوان حتى ياثرون ويقللون من عزيمتكم واندفاعكم ومشاركتكم في الانتخابات ويجب علينا ان نكون احرار في إرادتنا وتصويتنا وان تكون لدينا حكمة وعقل ونتحد مع القوى الوطنية لبناء دولتنا ) وانتهت الحلقة بعد ان اقتنع جميع الركاب بانه يجب ان يذهبوا الى الانتخابات من أجل بناء الوطن وكرامة الانسان العراقي غير مبالين او خائفين من اي كتلة تحاول ان تجبر الناس على انتخاب أشخاص تابعين لهذه الكتلة او ذلك الحزب.

وقال فرحان الغضبان نحن ابناء العراق وهم يجب ان يخافوا منا نحن الشعب العظيم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكانهم خالي..!
اريد بيت بالتقسيط..!
نريد ننتخب بس خايفين (حديث الكوستر )
الحشد الشعبي نموذج وبديل
الوقار القرار
البنى التحتية تحتاج الى نمط خاص من الرجال
الفتح والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد
نرجس: ها قد آتاكَ الشرف يا شمعون!
الانجازات الثلاثة..الخيار الامثل 
مازوت سقوط الشاه
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك