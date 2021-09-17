نريد ننتخب بس خايفين (حديث الكوستر )

د. قاسم بلشان التميمي ||

سائق الكوستر فرحان الغضبان قال للعبرية( عمي تنتخبون لوماتنتخبون) فرد عليه احد الركاب اسمه ابو حقي قائلا( والله يافرحان نحن نريد ننتخب ومحضرين انفستا وكل شيء تمام ...

بس احنا خايفين) فقال له فرحان الغضبان( ابو حقي شنو بس وشنو خايفين ... ليش تبسبس تكلم احجي شنو الموضوع) فقال له ابو حقي( والله يا فرحان سمعت اكو كتل واحزاب محضرين أنفسهم يوم الانتخابات حتى يغصبون الناس على انتخاب مرشحين منتمين الى احزاب وكتل معينة ونحن صدك خايفين) فقالت امرأة من الركاب اسمها ام ستار( للاسف عليك ابو حقي تخاف من المزورين والحرامية ) فرد عليها فرحان الغضبان( عفية ام ستار والله انتي حرة وعراقية اصيلة) واكمل فرحان الغضبان كلامه( عمي راح نسمع كلام اشكال والوان حتى ياثرون ويقللون من عزيمتكم واندفاعكم ومشاركتكم في الانتخابات ويجب علينا ان نكون احرار في إرادتنا وتصويتنا وان تكون لدينا حكمة وعقل ونتحد مع القوى الوطنية لبناء دولتنا ) وانتهت الحلقة بعد ان اقتنع جميع الركاب بانه يجب ان يذهبوا الى الانتخابات من أجل بناء الوطن وكرامة الانسان العراقي غير مبالين او خائفين من اي كتلة تحاول ان تجبر الناس على انتخاب أشخاص تابعين لهذه الكتلة او ذلك الحزب.

وقال فرحان الغضبان نحن ابناء العراق وهم يجب ان يخافوا منا نحن الشعب العظيم.