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البنى التحتية تحتاج الى نمط خاص من الرجال


 

سرى العبيدي *||

 

لاشك ان الاستثمار في البنى التحتية المستدامة، أمرا مهما لتحسين المستويات المعيشية للمجتمعات المحلية، ليس في العراق فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

الأساسيات تعني العوامل الأساسية،وتشمل الاحتياجات والشواغل الإنسانية المشتركة في جميع أنحاء العالم. وهي مهمة ليستيسيرة. وتقتضي هذه الأساسيات تخطيطا منسقا على المدى الطويل،  يمتد عبر الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية.

البنى التحتية ليست بناية أو طريق مكتمل، ومثلا افضل المستشفيات وأحسنها تجهيزا، لا يمكن أن يؤدي وظيفته، بدون شبكة صرف صحي ممتازة وطويلة العمر، وبدون توفر قدرة كهربائية مستقرة ودائمة، وبدون سيستم متكامل للتخلص من النفايات الطبية..وكذلك لا يمكن لشبكة النفايات، هي الأخرى أن تعمل دون المعارف المكتسبة والمطبقة والمؤسسات والموارد اللازمة لإدارتها.

نتحدث عن البنى التحتية، فإن هذا الفهم الذي يتجاوز ما هو مباشر لا يزال يُغفل في الأغلب. ونحن بحاجة إلى تحول في هذا النوع من التفكير..ومن دون بنى تحتية رصينة قوية فعالة ذات جدوى ومصممة لأمد طويل، ولن يكون لدينا مجتمع سليم يعيش فيه المواطنين بكرامة وأمن وأمان.

الرعاية الصحية والتعليم والأمن بنى تحتية. ويجب أن تلبي البنى التحتية احتياجات المجتمع، ولكي تعمل المجتمعات المحلية والأعمال التجارية والزراعية والصناعية وسائر النشاطات بكفاءة وتقدم وأستمرار ، فهي بحاجة إلى الوصول إلى السلع والأسواق. يعني هي بحاجة الى شبكة مواصلات متكاملة متينة وآمنة وتتسع لجميع النشاطات وينبغي أيضا أن تُقيَّم بناء على نتائجها على المدى الطويل، بما في ذلك الموارد المطلوبة لضمان طول عمرها.

تتطلب العديد من أهداف التنمية المستدامة المقترحة بنية تحتية صلبة تؤدي وظيفتها ومستدامة إذا ما أريد تحقيق تلك الأهداف. فأشكال الطاقة الموثوقة، وتوافر المياه الصالحة للشرب، والتعليم، والسلامة والأمن، والخدمات الاجتماعية والاقتصادية - كلها تصبح ممكنة  من خلال بنى تحتية قادرة على الصمود.

مثل هكذا متطلبات تحتاج الى قوى بشرية متخصصة، والى عقول قادرة على التعاطي مع أساليب البناء المبتكرة، وقادرة على قيادة وإدارة متطلبات البنى التحتية، فضلا عن الحاجة الماسة لحماية البنى التحتية، وفقا لأحدث وسائل الحماية بما فيها الجهد البشري المخلص...

مثل هكذا متطلبات ضرورية يمكن لتحالف الفتح النهوض بمسؤوليتها، فتجربة رجاله الأمنية واسعة ورصينة، ورجال الفتح قاتلوا ببسالة دفاعا عن العراق في حربه ضد الدواعش، وفي مقارعتهم لنظام القهر الصدامي، فضلا عن أن التحالف الفتحاوي يكتنف على خزين هائل من الكفاءات الأكاديمية والمهارات الحرفية  المعززة بالعمق الجماهري.

 

سرى العبيدي * طالبة دكتوراه

 

 

 

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