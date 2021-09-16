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تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية


 

جمعة العطواني ||

 

تزعم حكومة الكاظمي وبعض المسؤولين العسكريين والامنيين ان العراق بحاجة الى الوجود العسكري الاجنبي ( الامريكي) لمساعدة العراق في حماية ارضه وسمائه.

لكننا على صعيد حماية سماء العراق من اي عدوان او تعرض خارجي او حتى داخلي لم نسمع من قيادات العراق العسكرية او حتى قيادات ما يسمى ( بالتحالف الدولي) انهم ابطلوا تعرضا جويا بالصواريخ استهدف مناطق سكنية او قطعات عسكرية عراقية.

اكثر من ذلك فان الطيران الدولي او منظومة السيطرة الجوية التي تتحكم بها امريكا على سماء العراق لم تخبر الجانب العراقي عن ( هوية) تلك الصواريخ التي تستهدف قطعاتنا العسكرية على الحدود العراقية السورية او داخل الاراضي العراقية .

فاي حماية هذه لسماء وارض العراق والصواريخ تنزل بين مدة واخرى على قطعات الحشد الشعبي؟  واي مبرر لحاجة العراق لمثل هذه الحماية .

المضحك في الامر والذي يدعو الى (السخرية) ان القواعد الامريكية في بغداد والانبار واربيل عندما تتعرض الى استهداف بالصواريخ، فان الامريكان يحددون هويتها ومكان انطلاقها قبل سقوطها على تلك القواعد، فلماذا تكتشف منظومة السيطرة  هوية ومكان انطلاق تلك الصواريخ هذه،  ولا تكتشف هوية ومكان انطلاق الصواريخ التي تسقط على الحشد الشعبي؟.

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