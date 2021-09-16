مُعادَلات صَحيحة

قاسم آل ماضي ||

عَرَفَ ألإنسانُ صِيغَةَ المُعادَلاتَ مِثلَ مُعادَلات عُلومَ ألرياضِيات ومُعادلات عُلومَ ألكيمياء وَقَد دَخَلت طَريقةُ حِسابَ الأمور بصيغةِ المُعادلات في كُلِ شيئ حتى في ألعلومِ العَسكَريةِ وعلمِ الإجتِماعِ وألتَنميةِ البشرية.

وهُناكَ معادلةٌ تَخصُ عِلمَ الإجتماعِ والتَنميةِ البشريةِ هي عَملية (ألمُدْخَلات) و(العَمَليات) ثم (المُخرَجات)

وألمُدّخَلات هي تِلكَ العَمليةُ التي يُدّخِلُ فيها مَنْ يَتَوَلّى تلكَ المُعادلة بإدخالِ مايُريدُ حِسابهُ، ثُمَ تَكون العمليات، بَعدَ ذلكَ ألمُخرَجاتُ وتكونُ من صِنفٍ ما أُدخِل فيها ودَمّجُ تِلك العناصر أَيَّاََ كانت وبَعدَ هذا ألإِيضاحُ الذي يُثيرُ تَسّاءُلُ وفُضولُ مَنْ إطْلَع على هذهِ ألأَسطُرُ أقُولُ أُريدُ أنْ أُجريَّ تِلكَ المُعادلةُ على أصلِ الخِلافَ بَينَ جِهَيتنِ عن طَريقِ إخْضاعِهِما لِتلكَ المُعادلةُ وتَكونُ هي ألفَيصَلُ لِإِسكاتِ أَفواهِ النِقاشِ وإِخمادِ حَربَ ألتَهَكُمِ والتَكَهُنِ فَهِيَ مُعادلةٌ لَيسَ فِيها إنحيازٌ ولا إصطِفَافاََ لِطَرَفاََ دونَ الأخرَ.

بسم الله نبدأ

العناصر /ألإدخالُ الأول..... أميركا إسرائيل آل سعود ألتَكفِيرين ألبعث ألجوكرية أولادُ السفارة ألأمريكيةُ (مُدّخَلات) ثم (عَمليات) ثم (مُخّرَجات) غَصبُ فَلَسطِينَ وقَتلَ شَعبِها إحتلال سَرقةُ،ثرواثُ ألشعوب، إغتيالات بالطائراتِ المُسيرةِ، تَعذيبُ و تَغْييبُ، ذَبحٌ وتَهجير، إلحادٌ ومْثّلّيةٌ، تَقطيعٌ بالمَناشيرِ، حَرقُ مُؤسَسَات، تَطبيع، إرسالُ فِرَقُ ألموت، قَتلُ المُسلمينَ وغيرَ المُسلمينَ، داعِش، سَبّي، قَطعُ الرؤوس، حَرقُ مؤسَسَاتُ ألدول، ألهزيمة، ألتخلي عن العملاء، تَعطيلُ دَورَ المدارس ودَوائِرَ الدولة، وأشياءُ أُخر رُبَما يَطولُ شَرحها

ألمُدخلات الاخرى:-

ألعراق، إيران، حزب الله، ألحشد ألمقاومة، ألمجاهدين، الفتوى (مُدخَلات) ثمرتها تحالف الفتح الانتخابي ثُمَ عَمليات ومُخرَجات. صُمودٌ، عِلمٌ تَطورٌ، تحريرُ الأرضَ، مُساندةُ المُضطَهَدين، ألعملُ على تحريرِ فلسطين طَردَ المُخرِبين، نَصرٌ، عِزٌ، رِفعَةٌ، ألوقوف مع ألمظلومِ رَفضِ الإحتلالِ، مقاومةٌ، شُهداء، إعادةُ المُهَجرينَ قَسّرَاََ، وتفصيلات أُخرى.

رُبَما يَطولُ الحَديثَ عَنها وأذكرُ إنها نَتائِجَ مُعادلةٌ ولا تَميلَ ولا تَنّحازَ بل أتحدى مَن يُثبِتَ خَطأَها أو نَقِيضَها ونَسيتُ أقول إنَ العُنصِرَ الأولُ أنبَثَقَ من أليهودِ وآلِ أُميةِ أما ألمُدخَلاتَ الأُخرى فَمن علي والحُسينِ.