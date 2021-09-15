استخبارات على الهواء..قصف جوي مجهول على الحدود العراقية

عباس الزيدي ||

في الوقت الذي أعلنت فيه البنتاغون عن عدم مسؤوليتها عن القصف الذي طال الشريط الحدودي العراقي مع سوريا عن طريق طائرة مسيرة تسببت في اعطاب ثلاثة عجلات مع كاميرا حرارية

تزامن ذلك العدوان مع عدة فعاليات قامت بها قوات الاحتلال الأمريكية في سوريا منها .....

1_ عملية إنزال لقوات أمريكية في مدينة الحسكة قامت باختطاف اثنين من أهالي الحسكة في سوريا بمساعدة قوات قسد

2_ دخول صهاريج أمريكية تحمل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي العراقية باتجاه اربيل أو قاعدة عين الاسد

3_ دخول ارتال واليات عسكرية أمريكية قادمة من الحسكة باتجاه الاراضي العراقية

4_ هذه العمليات تزامنت مع كل من التالي

اولا _ الزيارة الخاطفة والسرية للرئيس الأسد إلى موسكو وعودته الى دمشق

ثانيا _ الاعداد لجولة مباحثات جديدة في فينا حول الملف النووي الإيراني

ثالثا _ وصول احد ناقلات النفط الإيراني إلى لبنان

رابعا _ العملية الأخيرة لانصار الله الحوثيين التي حررت فيها مساحات واسعة من سيطرة العدوان السعودي الإماراتي القريبة من مدينة مأرب

السؤال هنا،مع نفي الجانب الامريكي والتحالف الدولي في العراق .... عن عدم مسؤولياتهم عن القصف .... فمن يقف وراء ذلك العدوان .....؟؟؟؟؟

1_ هل هو الجانب الإسرائيلي لكي يقدم خدمة للجانب الامريكي مع تزامن ذلك مع عملياته في الحسكة السورية وحركة الياته إلى العراق

أو..طمانة الأردن التي وصلتها رسائل محور المقاومة لكي يغلق ملف الانقلاب الاخير في الأردن التي تورطت فيه كل من إسرائيل والسعودية والامارات ....؟؟؟

وهنا على محور المقاومة معاقبة بني صهيون بطريقة ما ......!!!

2_ هل هو الجانب السعودي الذي قام بذلك العدوان،انتقاما مما حصل في المعركة الأخيرة والانتصارات الباهرة التي حققها الحوثيين، وهنا على محور المقاومة وفصائل المقاومة العراقية بصورة خاصة عليها الرد وبقوة على الجانب السعودي

3_ _ ام انها تركيا في محاولة منها لخلط الأوراق وتوجيه رسائل لكي تبعد الانظار عن احتلالها للاراضي العراقية أو تحقق مزيدا من الضغط والرسائل التحذيرية

4_ ام انها خدمة بريطانية لكاكا مسعود بالنتيجة مهما كان ذلك الطرف المتورط علينا التركيز على التالي

اولا _ ايا كان ذلك الطرف فإن العدوان الذي حصل لايخلوا من التنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي التي كان لها أكثر من نشاط في نفس الوقت الذي حصل فيه العدوان

ثانيا _ العدوان بحاجة إلى رد قوي ومزلزل من قبل الفصائل العراقية على اي طرف تثبت مسؤوليته عن ذلك العدوان. ومن المؤكد وأجزم......عند .... المقاومة،الخبر اليقين

فانتظروا اني معكم من المنتظرين