المقالات

قانون الصحبة..


  الشيخ محمد الربيعي ||   ▪️اعظم الله اجركم بذكرى استشهاد الامام الحسن بن الامام علي سبط الرسول الخاتم محمد ( ص ) .  ▪️و نحن نعيش ذكرى شهادة كريم اهل البيت ( عليهم السلام ) ، نتعلم من ذلك الامام الكريم في صفة الصاحب و ما هو قانون هذه الرابطة .  يعلمنا مَن نصاحب ؟ و من نصادق ؟ و ما هي صفة الصاحب الذي ينبغي للإنسان أن يختاره ؟  ▪️يقول الامام الحسن بن الامام علي  (ع) :  و إذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك ـ بعلمه و أخلاقه و دينه ـ  و إذا خدمته صانك  ـ  أي لم يستغل خدمته لك ليسقطك ، بل يصون موقعك لأنّه يعتبر ذلك منك تواضعاً  ـ  و إذا أردت معونة أعانك  ـ لأنّ ذلك هو حقّ الصحبة ، و هو أن يشعر بمسؤوليته عن حاجات صاحبه ـ  و إن قلت صدّق قولك  ـ  و لم يكذبك في قول ليسقط قولك  ـ و إن صلت شدّ صولك  ـ فإذا دخلت في معركة تحدٍّ فإنه يشدّ أزرك  ـ  و إن مددت يدك بفضل مدّها  ـ  أي عاونها و ساعدها و أعطاها  ـ  و إن بدت منك ثلمة  ـ أي ثغرة في حياتكة ـ سدّها ، و إن رأى منك حسنة عدّها . أي تحدّث بها أمام الناس .  و إن سألته أعطاك ، و إن سكتّ عنه ابتداك  ـ  فهو يبادر  ـ  و إن نزلت بك إحدى الملمّات  ـ  إحدى المصائب أو النوازل  ـ  و اساك من لا تأتيك منه البوائق  ـ  أي المهالك و المشاكل  ـ و لا تختلف عليك منه الطرائف و لا يخذلك عند الحقائق  ـ  أي في المواقف التي تبرز فيها الحقيقة.  ـ و إن تنازعتما منقسماً آثرك .  فإذا كانت القسمة بينك وبينه فإنه يؤثرك على نفسه . ▪️هذا ما تحدّث به الإمام الحسن ( ع ) بن الامام علي ( ع ) ، من الكلمات المضيئة المشرقة التي تفتح القلب على الله و على الخير و على الدار الآخرة ، فكيف نحوّلها إلى واقع عملي في حياتنا ؟ أيها الأحبة: ▪️هذه الصفات ممن نصاحب ليست فقط تنطبق على الجانب الفردي فحسب ، بل ممكن لدولة و طبيعة توجه الحكم الذي يحكمها ، ان يجعل من تلك الكلمات منهاج لمن تصاحب و و توادد من الدول الاخر .  ▪️كذلك التوجهات السياسية و من على شاكلته ممكن لعنوان الصحبة و المصاحبة ، يدخل تحت هذه الضوابط و التعليمات المحكمة ، كيف لا و هي صادرة من مدرسة سبط الخاتم محمد ( ص ) الامام الحسن بن الامام علي بن ابي طالب ( ع )  . أيها الأحبة :  ▪️ان من شروط الولاية ،  هو أن تسير حيث ساروا ، و أن تقف حيث وقفوا ، و أن تتعلّم ما علّموك ، و أن تطبّق ما خططوها لك..  ▪️ان مشكلتنا أننا في اغلب أحوالنا  أننا فقدنا الوجه الآخر للأئمة ( ع ) و هو وجه الحياة و وجه التقدّم و السموّ من خلال الكلمات المضيئة التي تحدّثوا بها. ▪️فعلينا العودة الى الجادة المطابق لقول و العمل اتجاه انتسابنا الى مدرسة اهل البيت ( ع ) ، مدرسة الأسوة الحسنة التي بتمسكنا بها كنا ناجين في الدنيا و الاخرة . ▪️على كافة الحكومات ان تستفيد من تطبيق قانون الصحبة مع اي دولة تقوم معها القرب و المصاحبة . نسال الله حفظ الاسلام و اهله  نسال الله حفظ العراق و شعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نظرة للوراء..المزايا والعيوب في قانون الانتخابات
التشيع الفارسي والتشيع العربي/القسم الأول
الحكومة العراقية تحارب الإمام الحسين عليه السلام
استخبارات على الهواء..قصف جوي مجهول على الحدود العراقية
الحسين..لايسمحُ بسفر خدّأمه..قصة تستحق القراءة..
قانون الصحبة..
الإمام الحسن ومحنة الجهلة!
قصة زيارة السفير الياباني للمرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره
هل يمكن تكرر تجربة افغانستان في العراق ؟!
على طريق عراقٍ واحد سيدٍ ومستقل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك