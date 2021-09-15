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قصة زيارة السفير الياباني للمرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره


((ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا )).                                           

دخل السفير الياباني على سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمدسعيدالطباطبائي الحكيم دام ظله وظاهره الزهو والفخر وحق له ذلك فهو يمثل بلدا غزا العالم بصناعاته المتطورة وهو بعد يمتلك قوة اقتصادية كبيرة جلس بالقرب من سماحة السيد بعد اداء التحية وإبداء الاحترام رافعا رأسه وهو يتحدث عن بلده وأنه كيف اجتاز المحن ودخل المنافسة مع الدول الكبرى وأنه يفكر في نقل تجربتهم للعراق كي يستفاد منها ويتقدم فالظروف التي مر بها العراق مشابهة لما مر علينا

قطع سماحة السيد استرسال السفير بحديثه وقال له ماتذكره صحيح لاينكر وهذا تتكفل به اروقة السياسة اما نحن فالمهم عندنا بناء الانسان وارتباطه بالقيم والمبادىء والدين وبناء الأسرة والمحافظة على الترابط الاجتماعي .....

السفير أصغى لكلام السيد وتوجه اليه بصمت -فهو يعرف العربية ويتحدث بها- وغير جلسته وأطرق برأسه وهو يردد نعم نعم ثم استرسل السيد في حديثه وقال له انا اعلم أنكم في تراجع على هذا المستوى فالأسرة عندكم متفككة وأنتم تعيشون الحالة الفردية المتخلية عن كل مسؤولية وهذا خطر على الأمة اليابانية فعليكم الانتباه لهذا الامر وانا اسئلكم مع كل هذا التقدم التكنولوجي هل مؤشر النمو السكاني في تقدم؟

اجاب السفير لا بل في تراجع واضح وهناك نسبة عالية من كبار السن وتناقص واضح في فئة الشباب! قال له سماحة السيد وهذا نتيجة طبيعية للتخلي عن الدين والمبادىء والارتباط بالماضي انتم خلعتم الماضي اما نحن فلا ، مجتمعنا وامتنا في نمو مع شدة الترابط رغم المحن والبلايا وهذا نتيجة الارتباط بالله والقرآن وأهل البيت والمقدسات والمواسم التي تمر علينا وهي باقية لا تتغير فنحن لانخاف على الأمة من هذه الناحية فعليكم الاستفادة من العراقيين وأنهم كيف تغلبوا على اكبر مؤامرة أعدت للقضاء عليهم وإنهائهم مع قلة السلاح وضعفه الا ان تسلحهم بالإيمان والمبادىء وغيرتهم على اعراضهم وحبهم لمقدساتهم كان أقوى من سلاح الأعداء فانتصروا بذلك ودحروا مؤامرات الأعداء وهذا النصر يسجل للشعب لا للدولة ولم يأت هذا الا بمحافظتهم على دينهم ومبادئهم وشدة ارتباطهم بها فعليكم التفكير بهذا قبل ان تنحدر امتكم وتنهار كما نشهد الان انهيار الحضارة الغربية فهم وصلوا الى حيث لا رجعة وقتلوا شعوبهم بتخليهم عن العقيدة أخذ السفير يؤيد ويخاطب سماحة السيد نعم كل ماقلته صحيح وشكر  السفير سماحة السيد مع ابداء التواضع والإعجاب .

ستار الدلفي

النجف الاشرف 

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