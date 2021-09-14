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تطبيقات تواصل اجتماعي تدفع اموال الى المشاهدين 


    ضياء ابو معارج الدراجي    مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي وظهور برامج عديدة منها الفيسبوك وتويتر و تيك توك واليوتيوب وغيرها مع اضافة امكانية عرضها الإعلانات للحصول على مبالغ مالية كبيرة من زيادة عدد المشاهدات لما ينشره اعضائها. وصلت حمى التنافس بين الشركات المالكة لتلك التطبيقات الى مرحلة دفع مبالغ مالية للمشاهدين والمتابعين ،حيث يقوم تطبيق Kwia وهو احد تطبيقات التواصل الاجتماعي  بدفع اموال نقدية لصالح المشاهدين الذين يشاهدون مقاطع فديو بطول ٣ دقائق من منشورات اعضاء ذلك التطبيق تصل قيمة تلك الاموال الى ١٠ الف دولار للشخص الواحد احيانا مع ميزات اخرى الغرض منها زيادة اعداد المنضمين الى هذا التطبيق وزيادة ارباحه من اعلانات المنتجين والعارضين وهو تطبيق مشابه تماما لتطبيق التيك توك يعرض مقاطع فديو بطولة ١٥ ثانية الى ثلاث دقائق ويمكن لاي شخص عن طريقة رقم هاتفه ان ينضم الى اعضاء هذا التطبيق و اكتساب الاموال يوميا بدون انقطاع عن طريق الرابط التالي المخصص للدعوات شرط استمرار العضو الجديد بمشاهدة مقاطع الفديو  لثلاث دقائق  يوميا خلال اسبوع واحد دون انقطاع واستقبال الهدايا المالية اليومية التي يقدمها التطبيق 

 

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