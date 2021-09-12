المقالات

َكلامُ ألعامة..!


 

قاسم آل ماضي ||

 

ألكَلامُ ذلك الصَوتُ الذي يَخرُجُ مِنْ أفواهِنا يَحمِلُ في جَنَباتِهِ مسؤوليةٍ كُبْرى فِيها ألفَصلِ بَينَ ألظُلُماتِ والنُورِ

 والحَيَاةِ والمَمَاتِ، ألدينِ والكُفرِ.

يُرّفَعُ فِيهِ المرءَ ويُحُطّ،  ولِعَظيمِ تِلكَ ألمَسؤوليةَ جَعَلَ ألبَاريِ عليهِ رِقابةََ وحِسابََ في مُحكَمِ كتابهِ حِينَ قال عز وجَل  ( وَمَا يَلفُظُ مِنْ قَوُلٍ إِلَا  لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).

وفيهِ ألثوابُ والعقابُ كَما إنهُ يَكونُ بِمُستَوى مَنطِقهِ وهو إبن شَفَتهِ، وربما يُقالُ للحَكيمِ حِينَ يَتحدثُ بِكَلامٍ لا يَتَلائَمَ  مع مُسَتواهُ، هذا الكَلامُ ليَس لكَ إنهُ لايَليقُ بِكَ ولايُؤاخَذُ  السَفّيهُ عن كَلامهِ.

وكَلامُ ألعَوامُ أيّ عامةِ الناسِ يَختَلِفُ عن كَلامِ العُلماءِ وأهلِ الحِكمَةِ كما أسلفنا وتَكونُ ألمَسؤوليةُ بِحَجمِ ذلكَ ألمُتَبني لها مَنْ يَطلِقُ تِلكَ ألكَلِماتُ التي تَجعلُ ألكُلَ آذانً صاغيةََ بل رُبَما يُفَّسرُ كَلامه إذا كانَ حَمّّالُ أَوجِهََ أو يَقبلُ ألتأويل فَألُِنأخُذَ مَثَلاََ حيٍاََ ومُمتَلِئاََ  بالحَياةِ والحَيويةِ كَلماتِ الفَتوى ألمُباركةِ  التي أطلَقَها عَميدُ مدرسةِ أهلَ البيتِ في ألنَجفِ الأشّرَف ألتي حَطَمتْ حُلُمَ الإستكبارَ ومَركزَ البُحوثَ العالميةَ ومَلايينَ الوَرقَ الأمريكي ثَمَنُ الذِمَمْ  فَكانتْ  الفَتوى وكانت الَتلبِيةُ.

واليوم تَشَهدُ الحوزةُ رَحِيلِ أَحَدِ أركانِها هو ألسيدُ ألحكيمُ الذي إهتَزَتْ لهُ مُدنُ العراق حُزنَاََ، فِرَقَاََ مِن جُمهورٍ ومُوالِينَ ومُقَلِدينَ يالهذا ألشَعبُ الوَفيُ حِينَ يَكونَ على  فِطرَتهِ من غَيرِ تَدليسٍ  وقد شَمَلَ ألحُزنُ ذلك ألقَلبُ ألكَبيرُ، قَلبُ المَرجِِعُ ألسَيدُ عليُ الحُسينيُ  وقَد عَبرَ عن مَدى حُزنهِ حِينَ لِقائهُ أولادُ الفقيد حَيثُ يَقول :- إني أنا مَنْ فَقَدَ ألسيدَ الحَكيمَ وأشعُرَ بالغربةِ لِفَقدهِ يُريدُ السيدَ أن يُفصِحَ عن عُمقِ العِلاقةِ والتنسيقِ بَينَ رجالِ الحَوزَةِ ومقدارِ التَفاهُمِ بل التَفهُمَ كُلاََ مَنهُما  للأخرِ إذاََ ماهذا الذي نَسمَعهُ  عن خلافٍ واختلافٍ.

هذا ذَكَرَني بِموقِفٍ مُشابِهٍ من التَفاهُمِ والتنسيقِ بَينَ السَيد الولي والسيد ألمرجع السيستاني في أزمةِ النجف حِينَ بَعثَ ألسيدُ الوليُ رسالةََ الى الَنجفِ الأشرفِ رِسالَةََ في قِمَةِ الإحترامِ والتَعبيرِ عن مدى الِثقَةِ بالمُرسَلِ إِلَيَّهِ وهو السَيدُ ألسِيستَانيُ وكَانَ ألردُ بمستوى ألمسؤوليةَ إنهُ حَديثٌ مُنّسَجِمٌ عالي ألمَضامِينَ وأُكررُ السؤالَ أينَ ذلك التَقاطِعُ أو نِقاطَ ألخلافَ أجِدُها صفراََ وكَأنها قد حِيكَتْ لِتَكونَ فاكِهةُ مَجالِسَ أهلَ ألجَهل والمُتَصَيدينَ بالماءِ العَكرِ وحتى في أزمةِ داعش ما إنْ أَفّتى ألسيدُ بالجهادِ الكَفائي حتى فُتِحَتْ مَخازنَ كُلَ شئٍ على ألجانبِ الأخر وليسَ السلاحُ فَحَسبِ بل حتى جَوهَرُ الرِجَال وكان سُليمانيُ الشهيدَ الى جَنبِ الشَهيدِ  المُهندسَ رَحِمَهُم الله.

 إنَ كلامَ بَعضُ ألعامةِ الذي لايَحمِلُ مسؤوليةََ جَعلوا مِنَ أللّا شيئِ شيئاََ وأصبَحَ الةٌ بيدِ الأعداءِ، أصبَحَ الحَشدُ ذيلاََ وعُملاءَ السَفارةَ هُم مَنّ يَتَحَكَموَ بِجُهَّالِ العامةِ وحِينَها يَجِبُ للعاقِلِ أن يَكونَ بِمُستَوى تِلكَ المسؤوليةُ الرِقابيةُ مِنَ أللهِ والمسؤوليةِ الاخلاقيةِ بِأنْ لا يَكونُ مُرشِدَهُ جوكراَ أميركياََ محتلا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدهر يومان..!
َكلامُ ألعامة..!
هل يمكن أن نبني مستقبلنا بدون”حشد شعبي”؟!
فلسطين/ كفى كذبا باسم العروبة والإسلام 
الانتخابات صراع من اجل السلطة
الأنا تمنع عن كل كمال..!
هل أوامر الولي نافذة عندنا؟!
بصوتك تنتهي  العبة...
المؤامرة !!
وطن من لا وطن له..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك