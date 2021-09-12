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من خلال القضاء..حلول لمحاربة فساد المسؤولين


  سرى العبيدي ||   إحدى الأعمال التي يتم متابعتها في السنوات الأخيرة من أجل محاربة الفساد في العراق هي المواجهة الحاسمة مع الفساد بين المسؤولين والمدراء الحكوميين. الذي نعتقده بأنه ومن أجل تجفيف جذور الفساد، يجب علينا في البداية أن نقضي على أرضية الفساد بين المسؤولين. وعلى هذا الاساس يجب ان تقوم السلطة القضائية في بلدنا المثخن بالفساد، بعملين مهمين من أجل مواجهة جذور الفساد بين المسؤولين. وكلا العملين اللذين يتم القيام بهما يجب ان يكونا طبقاً لدستور جمهورية العراق. فعلى اساس الدستور العراقي النافذ فإن جميع المسؤولين مكلفون ببيان كشف لممتلكاتهم وتقديمه لرئيس السلطة القضائية. يجب على الجهاز القضائي وليس غيره، القيام باطلاق منظومة تسمى بـ "منظومة تسجيل اموال وممتلكات المسؤولين" ومنهم جميع المدراء العامين ومعاونيهم، والضباط في الجيش والشرطة وباقي المؤسسات الأمنية والعسكرية، بمختلف رتبهم، والعاملين في أي جهاز حكومي يتداول المال فيه، ومنها طبعا دوائر الضريبة، وأجهزة المرور والجمارك، بتسجيل أموالهم واصولهم في هذه المنظومة حتى يتم التعرف على أي طفرة مفاجئة في الاموال عن طريق الأجهزة الرقابية. يجب ان يتم التأكيد على تطوير هذه المنظومة ضمن خطة محكمة ضمن متبنيات الاصلاح في النظام القضائي. يجب ان تصدر السلطة القضائية تعليمات واضحة تنسجم وقانون "من اين لك هذا" ، ويجب ان يكلف الأدعاء العام بالتعاون مع الاجهزة الرقابية والامنية والمنظمات ذات الطابع الشعبي بمتابعة أي نوع من المستندات الدالة على سوء الاستفادة المحتملة للمسؤولين من مناصبهم العملية أو مواقعهم الادارية من أجل التكسب غير المشروع وأن يتم استرجاع هذه الأموال لاعادتها إلى خزينة الدولة. وعلى هذا الأساس فإن أموال أي مسؤول تم جمعها في زمن توليه للمسؤولية من خلال الاستفادة اللا مشروعة من المنصب يتم التعرف عليها واعادتها. وكذلك يجب ان يكون هنالك في هذه التعليمات حلول وطرق من أجل التعرف على الاموال التي تم نقلها إلى أقرباء المسؤول المعين أو الأموال التي تم تحويلها إلى خارج البلاد. الذي نأمله من خلال تفعيل هذين الحلين من أجل محاربة جذور الفساد إلى جانب ردود الأفعال التي لا تتحمل غض الطرف عنها والعادلة مع المنتهكين تحت عنوان المحاكم الخاصة بالمفاسد الاقتصادية أن تطوي عملية مواجهة الفساد بين المسؤولين وتسرعها وتقوم بذلك بالقضاء على إحدى جذور الشذوذ الرئيسية.
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من خلال القضاء..حلول لمحاربة فساد المسؤولين
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