المقالات

مكانة الأخلاق في الإسلام..تعریف الأخلاق..


  د.مسعود ناجي إدريس ||   نريد أن نرى ما هو تأثير الأخلاق في الإسلام وما هي موضعها. كبداية سوف نناقش كيفية إيجاد قيمة الأخلاق ومكانتها في الإسلام. الأخلاق تعني اتخاذ موقف بشأن القضايا التي تتعلق بالإنسان وهذا الموقف هو نتيجة شيئين: أحدهما الإدراك والآخر الانتماء.  العلاقة بين الانتماء والإدراك عند الإنسان عندما أنتمي إلى مدى محدود، يصبح انتمائي كعائق أمام إدراكي أي انتقل من الإدراك إلى ما أنتمي إليه وأتجاهل إدراكي حتى لا يزعجني؛ أحارب إدراكي لتحقيق ما أطمح الوصول إليه؛ أحاول ألا أعرف ولا أفهم؛ أحاول ألا أدخل في أماكن قد أتعلم فيها شيئًا جديدًا حتى لا أخلق عقبة لنفسي في طريق تلك الرغبة والانتماء.  حسنًا ، إذا كنت أنتميت إلى شيء قذر  فلن يعمل ادراكي أبدًا ، وعلى العكس ، إذا كنت أنتمي إلى مقام منيع ، لكن لم يكن لدي وعي للوصول إليه ، هنا يجبرني الانتماء على اكتساب الوعي. إن انتمائي إلى هذا الموضوع العظيم والمسألة العليا يحذرني وجرني  نحو الذهاب لإعداد وسائل هذه الحركة ومعرفة طريقها. نرى هنا أن الوعي لا يحل مشكلة دون الانتماء إلى مقام رفيع والانتماء إلى مكانة وضيعة يؤدي إلى  أن يصبح الإدراك لا جدوى منه إذا لم يتم اصلاح الانتماء ولم يوفق الإنسان في كسر هذا الانتماء بذلك بدلاً من أن ينتمي الإنسان إلى الصواب سينتمي إلى الخطأً دون ان يدرك ذلك .  أما إذا أصبح الانتماء منظمًا وفي مكانه ، فإنه يصبح وسيلة لاكتساب الوعي ويمتلك الدافع لتحقيقه. أردت توضيح أيهما أكثر خطورة: الانحراف في الانتماء أو انحطاط الوعي والادراك. الآن إذا كان كلاهما صحيحًا؛ أي أن الشخص قد صحح انتمائه وانتمى إلى ما كان ينبغي أن ينتمي إليه وكان على دراية بوسائل وطريقة الوصول إليه، يصبح وضع الإنسان مرتبًا؛ أي أن الشخص يتخذ الموقف الذي يجب أن يتخذه ويفعل ما ينبغي أن يفعله. في الوقت نفسه، يقال إن أخلاق هذا الشخص قد تم إصلاحها وأصبح صاحب خلق اسلامي.  هذه المواقف حاسمة ومصيرية في جميع القضايا الاجتماعية. عندما ترى شابين أحدهما مستيقظ ليلا حتى الصباح في النوادي الليلية والآخر مستيقظ ليلا حتى الصباح، في خنادق الصراع يكون الفارق بينهما في أخلاقهما. هذه هي الخُلق لأن الموقفين مختلفين. من يختار الخندق ويحارب النوم من أجل رضا الله تعالى ويكون سد منيع أمام السيول العامل الذي يمنحه القوة قبل السلاح والرصاص مسألة وعيه وانتمائه. إذا لم يصلح هذين النقطتين لن يستطيع أن يجد الأخلاق الإسلامية لأن أساسها الانتماء. مع الانتماء الصحيح يمكن اكتساب الإدراك؛ لكن الانتماء لا يمكن تصحيحه بسهولة بالإدراك. يجب أن يتغير الانتماء لأن من في الخندق يحارب بقوة وهو اكتسب قوته القتالية من انتمائه لله وما يكمن وراء هذا الانتماء هو وعيه أي أنه قد عرف ورأى القيم التي تجعل البقاء في هذا المعقل أكثر قيمة من البقاء في الملذات وهذا ما يكسبه القوة. هذا الشخص فهم معنى الإنسانية، وعرف ما هو هذا المخلوق، وفهم حركة الإنسان، وما هي الأشياء الأصلية والدائمة للإنسان، وما هو عابر، وبالطبع اختار المادة الأصلية، وهذه الأشياء هي التي أعطته القوة. حقيقة أن القنبلة تمر فوق رأسه لكن لا يخشاها، لأنه يعرف القيم جيدًا وقد اختار أفضلها. يصاب الإنسان بالقلق والخوف عندما يرى نفسه متعرض لخطر الموت وأصل هذه الحالة هو انتماءاته ورغباته....

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حين بكتك محاجر القصيد
هل الدولة الحضارية الحديثة ممكنة؟
سبايا الشام..والصلابة الزينبية
مكانة الأخلاق في الإسلام..تعریف الأخلاق..
ألمعاناة والخلاص 
استجداءا للدعم الأمريكي..يطالبون بحل الحشد..
تحالف الفتح في الانتخابات وما بعدها
خديجة: أتزوجتِ يتيم أبي طالب فقيرًا بلا مال؟!
التجنيد الالزامي بين ذكريات الماضي ومعطيات الحاضر 
البحارنة كما عرفتهم قبل ربع قرن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك