المقالات

ألمعاناة والخلاص 

49 2021-09-10

                   خالد القيسي ||   يبدو ان الامرلا خلاص منه ، وان تبقى ناسنا تعاني من تناحرالفرقاء  مما سبب لهم شظف العيش والعوز الاجتماعي رغم غنى بلدهم ، وبخاصة في مناطق الجنوب بتواطوء مختلف تجمع الكتل والقوى والتيارات الفاسدة التي تدير العملية السياسية . أُمِلنا انعاش البلاد عن ما يعانيه بالخروج من ظواهر سياسية واقتصادية ومجتمعية سلبية عكست صورة الوضع العام وأن يهدأ وناسه تنام  بملء جفونها ، وبعد مرور 18عام يأس الجميع من اي حكومة مرت بأشكالها وأدوارها المتعددة نشطت في خلق التعقيدات واستفحال المشاكل بدلا من حلها فلجأ المواطن للتمني والانتظار ، وبممارساتها وسياساتها المتخبطة البلد يتجه نحو الضياع في كثير من المساحات ، واكملت مشهد واقع قاس امتد ظلاله من حكم فردي قسري التي كنا نأمل ازاحته ببدل طبقة حكم تعددي عبر ثلاثية الشيعة والسنة والكرد وما تضمه من طوائف واقليات آخرى بقى في صورته المؤلمة لوقتنا الحالي . ما واصلته الاغلبية المتعثرة في طوفان حروب ومنازعات اكسبتها احداث لا نهاية لها في افقارالناس وموتهم البطيء ، ولا امل في نهاياتها لعهد اقتصادي جديد ، توغل فساده في كل مؤسسات الدولة والسطوعلى المال العام فتبخر هذا الامل وذهبت آهات وأمنيات  الرأي العام ادراج الرياح ، فقط كردستان منافذه مفتوحة وغير خاضة وارداتها للحكومة المركزية وتتحكم بسلطة غير مقيدة بانعاش اقتصاد الاقليم ليبقى البلد يعاني من ازمات ومعانات مؤيدة ومعدة من دول الخليج والسعودية وامريكا والكيان الصهيوني ومباركة سلطات الاقليم المتناحرة على ادارته في الاستحواذ على المال والمواقع وابتزاز المركز.   بتاريخ هذا الوطن الطويل لم تصل الامور الى ان يساء اليه والى رموزه من شلة تتخذ من الاقليم والاردن مكانا آمناً بباب مفتوح ونهايات سائبة صنعته المصالح الشخصية وما افرزته سياسات منفلته لاحزاب وقوى وتجمعات هدمت الصورة الجميلة التي رسمت لقيام حكم ديمقراطي تعددي يصهر الجميع في بوتقة الالفة والتقارب بين طوئفه . هيبة الدولة تتآكل من امراض اجتماعية صنعتها ادوات محلية اغتالت مفهوم الشراكة في جهل متوارث لحروب عبثية وأصوات نشاز استغلت ثغرات تهجير ما قام به داعش والوهابية وجعلته سلاحا تحارب به مفهوم الدولة الحديثة التي ولدت بعد 2003 نيسان ، واخرى خارجية ناهضة بالتحريض والانتحاريين اصطفتا معا وراء جدار نيران الطائفية والارهاب ،  لتعيق وتأخر التحولات المنشودة من التغيير. ضاعت سنين العمرلوطن تعاسته طويلة في تسلسل مراحله بين مرض وفقر وحروب لم يجنى منها شيء وانما ضريبة الدم والفاقة والارامل والايتام هي الثمرة المرة المتحققة .  التنوع الحضاري والديني والقومي يدعونا ويفرض علينا ان نلتقي ونتعايش لننتقل الى مستقبل واعد افضل ، وهي أمنية كل المجتمع لمواصلة السير في هذا الطريق المستقيم للبناء  لنا ولأجيالنا القادمة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حين بكتك محاجر القصيد
هل الدولة الحضارية الحديثة ممكنة؟
سبايا الشام..والصلابة الزينبية
مكانة الأخلاق في الإسلام..تعریف الأخلاق..
ألمعاناة والخلاص 
استجداءا للدعم الأمريكي..يطالبون بحل الحشد..
تحالف الفتح في الانتخابات وما بعدها
خديجة: أتزوجتِ يتيم أبي طالب فقيرًا بلا مال؟!
التجنيد الالزامي بين ذكريات الماضي ومعطيات الحاضر 
البحارنة كما عرفتهم قبل ربع قرن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك