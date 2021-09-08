المقالات

الرقص مع الشياطين


 

محمد حسن الساعدي ||

 

تفنن ساستنا الأشاوس وتلاعبوا بمستقبل البلاد والعباد "فأخترعوا" قواعد لكل شي، ولكن لما ينفعهم فقط دون أي منفعة للبلاد والشعب المرتهن، فكتبوا كل شي بما يصب في جيوبهم، ووضعوا الدستور والقوانين كما يروق لهم ووفق أهوائهم.. فسرقوا ونهبوا وقتلوا وكل هذا تحت مظلة القانون.. هذا القانون الذي سخر لهم كل شي، فأصبح السياسي يسلب وينهب ويقتل، وعندما تمتلئ جيوبه، ويريد أن يعتزل السياسة، يحصي ما نهب ويدفع "براءة للذمة" عن عمليات السرقة المنظمة والقتل لكل من كان يخالفهم، أو حتى من يحاول أن  يكشف هذه العمليات.

الانتخابات المبكرة في 10/10 أصبحت واقع حال وعلى الجميع أن يتعامل معها بجدية، فالحديث عن تأجيلها هو احد وسائل التنافس الانتخابي والسياسي من خلال جعل القوى السياسية تعيش حالة الاسترخاء وعدم التحرك باتجاه الناخبين، كما أن الدعوة إلى تأجيلها يدخل في خانة تثبيط الناس ومنعهم من المشاركة بإشاعة الأخبار الكاذبة والسلبية وسيادة الإحباط في المجتمع، وذلك لان انخفاض نسبة المشاركة تخدم العديد من الجهات السياسية، إلى جانب كونها أهم معايير نجاح الحكومة، وعدم أقامتها في موعدها المحدد يعني الفشل في أنجاز هذا الهدف المهم من أهداف تشكيل حكومته ألا وهو الانتخابات المبكرة،والاهم من ذلك كله الموقف المرجعي الواضح جداً كان ولا يزال يذهب باتجاه التأكيد على إقامة الانتخابات المبكرة .

الموقف الإقليمي هو الآخر مع إجراء الانتخابات المبكرة وهو ما أوضحته العديد من التصريحات والبيانات الداعمة للانتخابات، وذلك لان من مصلحة الدول الإقليمية التهدئة والاستقرار في المنطقة،وان الانتخابات العراقية احد أهم مداخل التهدئة فيها.

الموقف الأمريكي أعرب عنه الرئيس بايدن في لقائه بالكاظمي في واشنطن حيث تحدث بصراحة بدعمه المباشر لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، لان الموقف الأمريكي أصبح أكثر تشدداً بعد أحداث أفغانستان لان نجاح التجربة العراقية يعني أن أمريكا تريد النجاح للدول التي تدخلت فيها وان فشل التجربة الأفغانية سببه المباشر هو الحكومة الأفغانية نفسها .

الموقف الدولي هو الآخر أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،وهو ما أكدت عليه البعثات الدولية الرسمية،حيث أكملت بعثة اليونامي تعاقداتها مع المراقبين وان مدة العقود تنتهي يوم 17/10 غير قابلة للتمديد لان فيها التزامات مالية، لان المجتمع الدولي فيما يمنح الأموال لليونامي أشترط إقامة الانتخابات وان تأجيلها يرغم الأخيرة على إعادة الأموال إلى تلك الدول المانحة .

الوضع السياسي الداخلي ينظر للانتخابات على إنها السبيل الوحيد لمنع أي فوضى يمكن أن تساهم بإضافتها وسلبها أي استحقاق سياسي أو حكومي قادم،وان هذه الانتخابات هي السبيل الوحيد لإعادة تنظيم الأمور والدخول إلى الانتخابات بهدوء عالي في المشهد الانتخابي والسياسي على حد سواء.

المفوضية من جانبها أكدت أنها أنهت الاستعدادات وهي جاهزة لإجرائها ، وان عدم أجرائها يعني فشل الحكومة في الإيفاء بوعودها التي قطعتها للشعب العراقي، لذلك فان هذه المواقف وغيرها أصبحت مصد لأي محاولة من قبل الجهات التي لا تريد للمشهد السياسي أن يتغير أو يتقدم وتحاول بأي وسيلة كانت منع إجرائها لتحافظ على مكانتها وإمبراطوريتها الفاسدة، وأمست حكومة ظل وسيطرة على القرار السياسي والسيادي في البلاد، وتتحكم بمقدرات الشعب العراقي ومستقبلة، لذلك ينبغي العمل وبجدية للاستعداد للانتخابات بكل الإمكانيات المتاحة والممكنة، وذلك من اجل مشهد انتخابي شفاف يطرد فيه الفاسدون وسراق المال العام، ويظهر جيل جديد قادر على النهوض بالبلاد وفق مبدأ"المعارضة" التي تعمل على تقييم وتقويم العمل السياسي، وكل ذلك يأتي من خلال حماية الناخب والمرشح على حد سواء من بطش مافيات القتل،لان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية بين الاستقرار والفوضى .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرياضة والفن والوطنية..!
شوف دبي صارت وين والبصرة رجعت الى وين؟!
حين يسود الأغبياء
توتال "تشق جفن" الإستثمار
الرقص مع الشياطين
العزلة الفكرية وصناعة القرارات المصيرية؟!
لا تبالغوا ..!
موظفو حقوق الانسان بلا رواتب ولا حقوق..! 
نحن وأبناء جلدتنا..وكرة القدم..!
رئاسة الوزراء الصدرية (فخ أمريكي)..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك