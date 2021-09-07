أوراق لغوية..(كُرْدٌ أم كورد) (كُردستان أم كوردستان)؟

حازم أحمد فضالة ||

سنكتشف اللفظ والبناء الصحيح للكلمة محل المناقشة؛ إذا ذهبنا في جولة داخل معجمات اللغة العربية، سيُحْسَم أمر الكلمة، وبعدها لا معنى لمُعارضٍ كرديٍّ أو أعرابي؛ فهو لسانٌ عربيٌ مُبين:

1- (كتاب العين)

لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي

(100 - 175 ) هـ

ص 837 في مادة (كرد):

... والكُرْدُ: جيلٌ من الناس، قال:

لَعَمْرُكَ ما كُرْدٌ مِن أبناء فارسٍ

ولكنهُ كُرْدُ بنُ عَمْرو بنُ عامرِ

2- (القاموس الوسيط)

وردت الكلمة في: القاموس الوسيط: ص 782

(الكُرْدُ): شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى، وبلادهم موزعة بين تركيا، وإيران، والعراق، وغيرها.

3- (تاج العروس من جواهر القاموس)

المعنى نفسه ورد لكلمة (كُرْدُ) في معجم: تاج العروس: للعلامة محمد بن محمد المرتضى الزبيدي.

4- (لسان العرب)

كذلك المعنى نفسه لكلمة (كُرْدُ) ورد في معجم:

لسان العرب: لابن منظور، وكلاهما: تاج العروس، ولسان العرب استشهدا بالبيت أعلاه المذكور في معجم (كتاب العين). ومن المعلوم أنَّ معجم (لسان العرب) هو أشمل المعاجم العربية وأوسعها؛ فلا رأي في المفردة بعد رأي هؤلاء الأساطين الجهابذ في مجال المعاجم أو المعجمات، لأنَّ المقام لا يُسوِّغ ذلك.

· الخلاصة:

الكلمة الصحيحة هي: كُرْد، كُرْديّ، ومِنْ ثَمَّ: كُرْدستان.

ولا وجود لحرف الواو بعد الكاف، بل الاكتفاء برسم حركة الضَّم على الكاف.