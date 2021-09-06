الاهتزازات الامنية في العراق

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قاسم الغراوي || من اخطر الملفات التي واجهت الحكومات المتعاقبة هو الملف الامني الذي يهدد الاستقرار والامن ووجود العراق ، بدءا من القاعدة وداعش والنشاطات والحركات التكفيرية الاخرى ، وكان اخطرها دخول داعش للموصل . ولولا فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني (حفظه الله) لكان العراق في خبر كان وعلى اثرها ولد الحشد الشعبي عقائديا وطنيا شعبيا لصد هذه الهجمة الشرسة ولايزال مرابطا ويقدم التضحيات . ماشهدته الايام الماضية والتي سبقتها في الطارمية من خرق امني وكركوك والانبار وديالى ومناطق متفرقة وقدمت فيها القوات الامنية من الشرطة والحشد والجيش الشهداء دليل واضح على ان الوضع الامني معرضآ للاهتزازت والخروقات لعوامل كثيرة ؛ اولها ان هناك خلايا متيقظة وليست نائمة كما يصورها البعض وبمعرفة المتواطئين في نفس المناطق القريبة من الاحداث اي هناك دعمآ لوجستيا ومعلوماتيا يصل من خلال عملاء للارهابيين والا لماذا يكون الاستهداف نوعيا ومختارا لامراء الالوية والضباط والقادة ومعهم الجنود . اما السبب الاخر فهي الدعوات السياسية الاخيرة ضد الحشد الشعبي بدمجه مع القوات الامنية الاخرى وكانه جنس غريب وليس مؤسسة عسكرية مرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة . مما يساعد على خلق اجواء كراهية ومواجهات مع الحشد او الضغط على الحكومة بانشاء حشد عشائري موازي في المناطق الرخوة ، بحجة حمايتها وهو كسب لاحزاب تلك المناطق انتخابيآ وبالتالي سيكون مستقبلا سببا لمحاولة اخراج الحشد الشعبي من مناطقهم ليحل محله حشدا اخر ، ومن الغريب اننا لانسمع تلك الاصوات النشاز التي تسيء للحشد الشعبي تمس الحشود العشائرية ولو باشارة واحدة ولاننكر ان الوطنين منهم قدم التضحيات . اما السبب الاخر فهو رسالة واضحة من امريكا مع قرب جلائها تقول بان خروجنا سيسبب لكم ارباكا امنيا وبدوننا ستقدمون خسائرا في مواجهة التنظيمات الارهابية ، واعتقد ان نقل الدواعش من مخيم الهول من سوريا لداخل العراق تعد ورقة ضعط تحركها امريكا متى شاءت . واليوم تتعرض المرجعية والعقيدة لهجمة امريكية من خلال بعض القنوات والشخصيات بعد أن خسرت الرهان في تفكيك الحشد الشعبي والاساءة له باعتباره الذراع القوي الضارب لمصالح امريكا والارهاب. ان هذه المحاولات اليائسة لن تثني عزم قواتنا الامنية وحشدنا الشعبي من القيام بواجباته الوطنية بكفاءة واقتدار في محاربتة والتصدي لداعش وان الله على نصرهم لقدير .