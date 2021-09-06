المقالات

نعيب نوابنا و العيب فينا..! 


الشيخ محمد الربيعي ||   قال العالم الشافعي :  نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا                    وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا الحقيقة و انا اتأمل في هذه الابيات و معانيها ، و جدت تلك الابيات هي مطابقة ايضا لما نعيشه من مشهد سياسي و تشريعي واداء حكومي لا يرتقي لمستوى الطموح ، الذي يأمله شعبا يسكن في ارض كل وجودها خيرا ، فهي ارضا تملك كل مقومات النجاح و الرقي ، و لكن ما جعلها تتراجع في كل الشيء هو عدم شعور مواطنيها بالمسؤولية قبل مسؤوليه ، اكرر عدم شعور مواطنيها بالمسؤولية قبل مسؤوليه . اليوم كلنا نتكلم بالسلب على السياسيين ، على النواب المجلس التشريعي ، و الاداء الحكومي ، ولم نلاحظ نحن الشعب السبب في كل ذلك ، حيث ان الادوات للقيادة سواء السياسية او التشريعية و التنفذية ، نحن من جعلها تصعد و تتسلط و تكون الأداة الفعالة في الادارات العليا في البلد . من انتخبنا هو  من تصدى ؟!!  و بالنتيجة ان العملية الانتخابية هي عملية مصيرية ، يجب ان يراعا فيها الجانب الشرعي في الاختيار ، قبل اي جانب اخر ، يجب ان يراعا فيها المصالح العامة و بناء الوطن ، قبل مراعاة المصلحة الخاصة وملئ الجيوب ، التي تملئ على حساب تجويع و افتقار العديد من ابناء البلد . على الامة تعلم انها هي المسؤول الاول و الاخير على ما جرى و يجري و سيجري ، لانها خولت نفسها الاختيار و لم تختار الصح .  و السؤال الى متى يستمر عدم التدقيق ، و عدم المراعاة الشرعية من الكفاءة و العدالة و نزاهة والاستقامة فيمن ننتخب ؟! ، هل نبقى ننتخب على معايير ما انزل الله  بها من سلطان ؟! ، و نتيجة تكون يتسلط علينا من لايرحمنا ؟! ، وكل ذلك بسبب سوء اختيارنا ، و بالنتيجة ندعو فلا يستجاب لنا ، لانه بماكسبناه هو من ايدينا !!! يا ايتها الامة المباركة في ارضا مباركة   اعلموا ان تغيير مجريات الامور بايديكم انتم لا غيركم ، عليكم ايها الاحبة التجالس فيما بينكم و التباحث كل منطقة في منطقتها وعرض اسماء المرشحين وبيان نقاط القوى بينهم واختيار المرشح على اساس كم عنده من همة سواء ذاتية و فعلية في المتابعة و البحث و المحاسبة التدقيق ، فيما ينفع الوطن و الشعب ، ممن يتمثل به الايمان و العدالة و النزاهة و الكفاءة ممن عهد في صلاح سيرته الاسرية و الاجتماعية و الوظيفية ان كان موظفا ، و الابتعاد عن الامور الاخرى التي كان الاختيار في الانتخابات  على اساسها ، و كانت النتيجة ما نشهده اليوم من السوء في جوانب عدة. ايها الاحبة ... الانتخابات مسؤولية شرعية في اعناقكم و اختياركم ، بها مصير بلدكم و ابناءكم ، فاحسنوا اختياركم ، و احذروا الإنجراف وراء عسل المغشوش من الوعود الزائفه او المحدوده . على الجميع المشاركة في تغيير الواقع الى الافضل من خلال المشراكة الفعالة وعدم القعود عن مسؤولية التغيير المرتبطة و المتوقفة على حسن اختيار المرشح . نسأل الله حفظ الاسلام و اهله  نسأل الله حفظ العراق و شعبه 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نعيب نوابنا و العيب فينا..! 
داعش يسجل حضوره بالدم 
مواقف إيرانية إنسانية وتوحش أمريكي صهيوني
الفتح والحشد ومحور المقاومة..امل الامة للمرحلة المقبلة..!
بوصلة الانتخابات..!
عاتكة: اللطيمة اللطيمة لإعلامكم مع أبي سفيان..!
معيارنا في الانتخابات القادمة ..!
لنشارك في هذه الإنتخابات ونصوت للحشد الشعبي..!
حامل الراية ؛؛
الشلامجة..والوجوه المتعددة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك