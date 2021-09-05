المقالات

تاريخ من الجهاد...! 


كندي الزهيري ||

 

الجهاد باب فتحه الله لخاصة  أوليائه، الكثير من يتمناه  بلسان  وقليل  من يترجمه بالعمل.. القوى الجهادية  التي نشأت  قبل ٢٠٠٣م كان عملها ليس عسكري فقط ،إنما سياسي  وثقافي  وتوجيهي  ، وسفير عالمي ليشرح  للعالم معاناة  العراقيين  في  ظل الحكم أمريكي  والشرطي صدام ، وتحويل العراق  إلى سجن  كبير  ،إلى درجة  ضاقة به الأنفاس وقتلت الأرواح.  حركة المقاومة  التي تمثلت  في ( مجلس الاعلى الإسلامي لثوار العراق ) بقيادة  الشهيد المحراب الخالد  ومن ثم تشكيل  فيلق( بدر) الذي صال وجال  في  محاربة  الطاغية واذنابه ، بعد السقوط الصنم،  تحرك المجاهدين  إلى انشاء دولة قوية  تحمي العراقيين  بالكامل، وحكومة  تحافظ على وحدة الشعب وسلامة اراضيه، وإخراج  المحتل  بعدما تم اسقاط  ابنهم صدام الملعون.  لكن محور الشيطان الاكبر  من شيمته  الغدر  ،قام بقتل الشهيد المقاومة  ( شهيد المحراب الخالد) ، وزرع فتن داخل العراق  ودعم جهة معينة  من نفس الطائفة  لتدمير  هذا النهج  ،الذي  كان حصيلة دماء الشهداء  ، وعرق المجاهدين  وجراحاتهم.  بعد ذلك  ظهرت  قوى للمقاومة على طريق المجاهدين السابقين، فأخذوا  على عاتقهم  محاربة الإرهاب  وامريكا  معا  من دون تردد، رافعين شعار ( سنكسر القيود الظلم ليعود العراق  حرا ابي)، ليدخلوا  في صراع  دامي  من أجل نيل  الحرية  والكرامة  والاستقلال  ، ضد الأمريكيين  والقاعدة  ،حتى اليوم . بعدما رأت امريكا  تنامي  قوى المقاومة في العراق  ،وحجم خسائرها البشرية  والمالية  وتحطيم  اسطورة الجيش الذي لا يقهر  على ارض الرافدين ، صنعوا  الخيم في المناطق  الغربية  تمهيدا لدخول دولة لا اسلامية " داعش" . أن المجاهدين في العراق  لهم خطط استباقية  ستراتيجية  حيث تم قتل أكثر  قادة داعش  وجبهة النصرة  في سوريا. تم إدخال داعش بالتعاون مع العملاء،  والمعروف بأن المجاهدين  في المجلس الأعلى  وبدر  والعصائب وكتائب  حزب الله النجباء وغيرهم ؛ لديهم اتباع  مجهزين  ومدربين على حرب المدن  بشكل جيد لم ينتظروا شيء  انما قاموا  بتكليفهم الشرعي بالدفاع عن أسوار بغداد من ثم انطلقوا إلى كأفة المناطق التي وقعت  بيد داعش ، ومع انطلاق الفتوى المباركة  ،زادوا  زخمهم في انطلاق فعاليات القتالية ،يذكر بأن  الأمريكيين  أعلنوا بأن الحرب على داعش  ستستمر  لمدة  ٣٠ سنة؟ ، لكن المجاهدين  قالو  سننهيها بأسرع وقت رغم التآمر  الحكومي  والإعلام  والفيتو الامريكي،  حقق المجاهدين  اروع الانتصارات  والبطولات  ،فخاب  امل أمريكان  بداعش. بعد ذلك لعبوا على موضوع  الاصلاح  عبر الناشطين المدنيين وغير منظمات المجتمع المدني، أداة امريكا الناعمة، وعبر بعض  السياسيين المتعاونين مع الأمريكان  بشكل سري  أو علني  ، كل ذلك من أجل كسر  المجاهدين.  لينتصر المجاهدين من جديد  على هؤلاء الذي باعوا شرفهم مقابل  حفنه من الدولارات. واليوم الأمريكان يدخلون إلى الساحة المواجهة عبر صناديق الاقتراع،  الحل الخير  عسى وان  يأتي  بثمار النصر للأمريكي وأعوانه.  ولا شك أن إذا رأى  الأمريكي بأن الانتخابات لا تسير على مزاجه ولا تحقق  اهدافه  ،سيصنع فوضى  في يوم الاقتراع  ، من ثم سيروج ذلك عبر الإعلام  الداعشي  والمنظمات الحقوقية ان صح التعبير،  ولا شك ستأتي  مبعوثة امم المتحدة في العراق  التي دورها  تدمير  العراق  وزرع  فتن،  متباكيه  على اصوات العراقيين  كما تعبر  ، وستذهب إلى امم المتحدة ومجلس الشيطان الدولي  ، بأن هذه الانتخابات  يرفضها العراقيين وغير ذلك  من اساليب  الشيطان  . أن العراقيين  احرار  في اي وقت وزمان  ، هم أصحاب القرار  وهم المعنيين في  رسم خارطة المستقبل هذا البلد  ولا يحق  الأحد ان يفرض على هذا الشعب الحر الكريم اي شيء  ،ومن المستحيل أن يضحي  العراقيين  بدماء المجاهدين   من أجل الأمريكي  أو الغرب ،     أن هذا الشعب شعب واعي  ولا شك  بانه  سيختار من دافع عنه  ومن حمى ارضه وحافظ على وحدة العراق وسلامته، ومن يسعى  بأخراج هذا البلد من الاحتلال والفوضى  والذهاب به إلى مستقبل مشرق يبحث عنه  هذا الشعب العظيم  ...  
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشلامجة..والوجوه المتعددة..!
أخلاق النصيحة!
أنتم خارج مجال التغطية..!
 (53)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
التجربة الماليزية
محمد سعيد الحكيم..
الحشد الشعبي وقوى دعمه والإنتخابات..
التجنيد الإلزامي أم التشغيل الإلزامي أيهما أهم؟!
تاريخ من الجهاد...! 
الإمامان السيستاني والخامنئي نوران يضيئان لنا الدرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك