باقتضاب قمة انت الشيخ!!

د.قاسم بلشان التميمي ||

العراقيون رغم الالم والحسرة والعيشة الضنكى الا انهم يخلقون اجواء مرحة ليتنفسوا من خلالها الصعداء ، ومن هذه الاجواء انهم غالبا ما يطلقون لقب ( الشيخ) على بعض الرجال او الاولاد الذين لا يحسنون التصرف في امورهم فيطلقون عليهم هذا اللقب من باب السخرية ، مما تتولد قناعة لهؤلا الرجال والاولاد بأنهم فعلا شيوخ ،ناسين او متناسين الشروط التي يجب ان تتوفر في الشيخ الحقيقي لعل من اهمها (الكارزيما) ،وكذلك الفصاحة وقوة المنطق والشجاعة خصوصا شجاعة قول كلمة الحق،والكثير من الصفات الحميدة التي يتمتع بها شيوخ العراق الاصلاء.

حتى الحديث في حضور الشيخ له اصول وقواعد لا ينبغي على المتكلم ان يتجاوزها مهما كانت مكانته.

والشيخ الحقيقي لا يقبل الاهانة ،ولا يقبل كلام دون تطبيق على ارض الواقع، ولكن الذي حدث في القمة الاخيرة قمة ( انت الشيخ)، حصل فيها العجاب فالشيخ تكلم بكلمات غير واضحة ويخاطب المذكر بصيغة المؤنث ، وحوله مجموعة ( يبحلقون) في ورقته التي يقرأ فيها، وما ان انتهى الشيخ من كلامه ،حتى انبرى دعاة ( انت الشيخ) بكلماتهم التي غلب عليها الكذب والرياء، حيث تكلم احدهم عن سيادة ارض العراق وجيش بلاده محتل عشرات الكيلو مترات من اراضي العراق، ومع هذا فأن (انت الشيخ) لم يعقب ولم يتكلم اويرد على هذا الكاذب.

ثم انبرى اخر غيره ليتكلم عن الارهاب، وكيف ان الارهاب عدو خطير ومدمر ناسيا او متناسيا ان بلاده هي المورد الرئيس للارهاب الى العراق، حيث تم قتل وجرح الاف العراقيين ومع هذا فان ( انت الشيخ) لم يرد.

حتى جاء دور الثالث الذي تكلم عن ضرورة دعم اقتصاد العراق، ودولة هذا المتكلم هي من (خربت) اقتصاد العراق ،وهي حجر العثرة بطريق اي مشروع اقتصادي او ميناء او غير ذلك الكثير من المشاريع ، ومع هذا فأن (انت الشيخ ) لم يرد او يتكلم او يعقب على كلمة هذا المتحدث، وتوالى المتحدثون تترى يتكلمون عن القيم والمبادي والتعاون والخير والسلام، وكل هذه الامور بعيدة كل البعد عن تصرفاتهم الحقيقية ، واكيد ( انت الشيخ) اخذته النشوة لهذا الكلام ، على عكس الشعب الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة، ويعلم جيدا ان هذا الكلام بعيد عن الواقع والدليل ان مساحات من اراضي هذا الشعب محتلة ،و(عيشة) هذا الشعب صعبة وقاسية جدا ودفع هذا الشعب الاف القتلى والجرحى ،ومع هذا فان ( انت الشيخ) لم يعقب او ينوه الى مقدار الدمار الذي حل بهذا الشعب المسكين بسبب سياسة وعمل بلدان الذين تكلموا.

اخيرا ان قمة ( انت الشيخ) تعود بنا الى ايام الشيخ بطيحان عندما قال كلمته المشهورة في احدى المسلسلات البدوية ( ياشيخ انت الشيخ!!)

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