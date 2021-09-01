الشباب والانتخابات..

الشيخ محمد الربيعي ||

▪️خلال الايام المقبلة سيكون العراق على موعد مع حدث مهم ألا وهو الانتخابات النيابية .

▪️هذه الانتخابات التي يجب ان يكون لشباب المشاركة الايجابية بها ترشيحا و انتخابا .

▪️ليكون لهم دور رئيس في صنع قرار الحاضر والمستقبل ، وهم فرسان التغيير و بناة الوطن .

▪️اننا نتحدث اليوم في ضرورة توجه الشباب للمشاركة في الانتخابات في ظل تقصير الأحزاب بإقناع الشباب ببرامجها و فتح قنوات الحوار معهم يجد الشباب أنفسهم أمام المفاضلات التقليدية التي يختارون مرشحيهم على أساسها كابن العشيرة و العائلة وفئوية والحزبية و غير ذلك من العناوين وكلامنا طبعا في ضوء كان بن العشيرة او الحزبية فاقد الكفاءة والنزاهة والا اصل العنوان لاضرر به مع توفر الشروط .

▪️و بالرغم من وجود الفجوة الثقة بين المجالس النيابية و القواعد الانتخابية فانه لا بد للشباب من إخراج نائب كفؤ يمتلك القدرة على الرقابة و رسم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للدولة من خلال التشريع .

▪️فاذا أردنا الوصول إلى جيل واع قادر على إنتاج نائب يمتلك أيديولوجيا بعيداً عن رابطة الدم و العشيرة و الحزبية الانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية في المستقبل لابد من إعادة النظر بدور الأحزاب اولا وآلية دعمها و قياس مدى تأثر الشباب ببرامجها و إعادة النظر في التنشئة السياسية في مجتمعنا من الأساس .

محل الشاهد :

▪️ومن جانب آخر دائماً تكون فئة الشباب هي حجر الأساس في إنجاح العملية الانتخابية و إنجازها على أكمل وجه ومراقبتها و تشكيل لجان تطوعية لإرشاد الناخبين و تسهيل انتخابهم في كل مركز اقتراع .

▪️ان الشباب هم امل الامة ومستقبلها الواعد و هم ركيزة اساسية من ركائز المجتمع وبناء حاضره و مستقبله و الشباب هم فرسان التغيير مما يستوجب ان يكون لديهم رؤى و خطط عمل ناجحة .

▪️ لذا فإنه يتوجب ان يكون للشباب دور رئيس في اختيار النواب الاكفاء لتمثيلهم وتمثيل بقية فئات المجتمع فالانتخابات تمنح الشباب القدرة الكبيرة على التأثير في العملية الانتخابية وافراز مرشحين يحملون همومهم وهموم الوطن ويفسحون للشباب المجال الواسع لإيصال كلمتهم الى اصحاب القرار وبالتالي تحقيق امانيهم المرجوة .

▪️فإن صوت الشباب في الانتخابات لديه القدرة على إحداث التغيير لأسباب عديدة ابرزها النسبة الكبيرة في عدد الشباب مقارنة مع الفئات العمرية الاخرى والثقافة النوعية التي يتمتع بها الشباب ناهيك عن الهموم الوطنية التي يحملونها وقدرتهم الكبيرة على التغيير ورسم معالم المستقبل مما يستوجب استثمار خبراتهم و قدراتهم ، ومنح الفرص للمشاركة .

▪️و من هنا يجب التأكيد على دور الشباب بشكل عام و مشاركتهم في الانتخابات بدور خاص و ايلائهم الاهمية الكبرى في هذا الشأن و لا بد ايضا من تفعيل دور الشباب ليكون بارزا أكثر في العملية السياسية بشكل عام وفي الانتخابات وتشكيل الاحزاب بشكل خاص .

▪️و نرى ان على الشباب أن يتحملوا دورهم كقوة مجتمعية ذات طاقات فاعلة وأن يدركوا أهمية مشاركتهم في عمليه صنع القرار و دورهم في العملية الديموقراطية و التنموية بشكل عام وما يقع عليهم من مسؤوليات جسيمة لتعزيز المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى دورهم الريادي في اختيار مجلس كفؤ يواكب متطلبات المرحلة بناء على وعيه باختيار الأكفأ من خلال الإدلاء بأصواتهم .

▪️ان مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية تمكنهم من إيصال تطلعاتهم و ارائهم إلى قبة البرلمان لمد جسور التواصل ما بين القوة الشبابية و العملية الديموقراطية نحو برلمان فاعل يلبي طموحاتهم و اّمالهم لتنمية مجتمعاتهم .

▪️يجب على ذوي الشباب الحث على الانتخابات من اجل ترك بصمتهم في المجتمع وتوجهاته ولتحقيق التنمية المستدامة في الوطن .

▪️ايها الاحبة ياشباب الوطن انه من الضرورة اشتراككم في العملية الانتخابية لبناء وطن أفضل و أقوى لانكم تمتلكون قدرة كبيرة على التغيير و تحديد معالم المستقبل ، ويوجد لديكم العديد من الخبرات و الطاقات الشبابية التي تستطيع ان تستنهض بمستقبل افضل للوطن .

▪️إن دور الشباب في الانتخابات النيابية يعتبر دوراً في غاية الأهمية لانه و سيلة تعكس درجة الوعي السياسي لدى الشباب من جهة، ومدى رغبتهم في بناء نهج مؤسسي حاكم يقوم على الانتخابات كخيار ديمقراطي من جهة أخرى.

▪️ ان الشباب اليوم أصبحوا مدركين للكثير من التحديات التي تحيط بالوطن ، ومن المؤكد ان الشباب سيغيروا العُرف المجتمعي الذي يفترض أن الانتخاب يكون على أساس العشائرية او فئوي او حزبي وماشابه ، دون النظر الى كفاءة المرشح وبرنامجه الانتخابي من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة التي ستكون على أساس اختيار المرشح القادر على فهم تحديات المرحلة وكيفية التعامل معها من خلال برنامجه الانتخابي القابل للتطبيق على أرض الواقع وإشراك الشباب في عملية صُنع القرار.

▪️ ايها الشباب :

ان الكرة الآن في ملعبكم في الحصول على الاستحقاقات الدستورية القادمة كترشح أو كناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة لذلك يجب عليكم أن تجلسوا وتتحاوروا فيما بينكم للخروج بمرشحين شباب قادرين على تحمل أعباء هذا الوطن بشكل عام و عارفين و مدركين لمشاكل الشباب وهموهم وتطلعاتهم بإفراز نواب شباب .

▪️نؤكد على أهمية مشاركة الشباب في هذه الانتخابات حتى يكونوا من صناع القرار ومن المشرعين للقوانين وكذلك مراقبون للأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب.

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق واهله