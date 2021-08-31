الشرق الأوسط وتهويل الخطر

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سلام الطيار || بالنسبة للشرق الأوسط نفسه: يجب على دول المنطقة أن تدرك أن الظروف السياسية والأمنية من حولها تتغير ، وأن مظلة الولايات المتحدة تزداد ضعفاً (لأن أمريكا قررت طي المظلة ، للأفضل أو للأسوأ). بالنسبة لإيران وتركيا ، وهما دولتان لهما ماض إمبراطوري وتحلمان باستعادة مجدهما السابق وتوسيع نفوذهما ، فهذه فرصة لن يفوتهما ، وبالتالي من المحتمل أن يصبحا أكثر عدوانية. بالنسبة للدول التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن والتي تشعر بالقلق إزاء “محور الشر الشيعي” ، فضلاً عن عودة ظهور الإمبراطورية العثمانية مدفوعة بإيديولوجية شبيهة بإيديولوجية الإخوان المسلمين – حان الوقت الآن للعمل بشكل جماعي لحماية أنفسهم. هذه الدول عربية ، بعضها غني ، وبعضها كثيف السكان ، وبعضها يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة. إنها ديكتاتوريات على مستوى أو آخر ، تمارس سيطرة شديدة على سكانها وتقمع المعارضة. في الوقت نفسه ، يتعرضون للتهديد من قبل المنظمات الإسلامية المتطرفة ، داخلياً وخارجياً. سيجد كل منهما على حدة صعوبة كبيرة في مواجهة الضغط التركي أو الإيراني وكذلك مع الخطر الكامن من الأعداء الداخليين من الداخل ، بأشكال مختلفة. ومع ذلك ، إذا عملوا معاً ، في المساعدة المتبادلة في الأمور الاقتصادية والاستخباراتية والعسكرية ، فسيكونون قادرين على مواجهة الدولتين غير العربيتين اللتين تسعيان للسيطرة على العالم العربي. ستُترك كل من هذه الدول مع تحديات داخلية صعبة ، لكنها ستكون أيضاً قادرة على التعامل مع هذا بسهولة أكبر إذا تم تخفيف التهديد الخارجي وحصلت على دعم “شقيقة عربية” من الخارج. من غير الواضح تمامًا ما إذا كان العالم العربي مستعداً لمثل هذا التغيير. ربما لن تمكن المنافسات القديمة بين هذه البلدان وداخلها من التعاون ، والذي يبدو أنه مهم جداً لأي شخص يبحث في مشاكله الخارجية. إذا ثبت أن هذا هو الحال ، فسيكون لدى إيران وتركيا وقت أسهل في تهديد البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه ، فإن نجاح طالبان سيشجع الحركات الإسلامية الراديكالية وستزيد من جهودها في هذه الدول العربية. يبقى أن نرى ما إذا كان تنظيم القاعدة أو داعش أو تنظيم جديد له أيديولوجية مماثلة. من وجهة النظر الإسرائيلية ، فإن ضعف التزام الولايات المتحدة وانخراطها في الشرق الأوسط يطرح مشكلة بشكل رئيسي لأن إسرائيل ستتحمل عبء مواجهة الدول التي تهدد إسرائيل والمنطقة بأسرها. في الوقت نفسه ، يوفر هذا أيضاً لإسرائيل فرصة حقيقية. بعد كل شيء ، إسرائيل أقل تأثراً بالانسحابات الأمريكية من الدول العربية. لم تبن إسرائيل أبداً قدرتها الدفاعية على شراكة أمريكية نشطة ، وبالتأكيد ليس في ساحة المعركة. توقعت إسرائيل أن توفر الولايات المتحدة الوسائل فقط لنصر إسرائيل – من خلال المساعدة في شراء الأسلحة الأمريكية ، ومن خلال الدعم الدبلوماسي الذي يمكّن إسرائيل من استخدام القوة حتى تحقيق النصر في ساحة المعركة ، ومن خلال ردع القوات التي تضر أو تهدد إسرائيل. في هذه المناطق ، لم تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها تجاه إسرائيل ، وبالتالي فإن شروط شن حرب مستقبلية لم تتغير جوهرياً من وجهة نظر إسرائيل. ومع ذلك ، فمن الصحيح أن إسرائيل أصبحت الآن أكثر وحدة في تحمل العبء اليومي للتعامل مع القوى العدوانية في المنطقة ، لمنع الحروب وكسبها على حد سواء. سيتعين على إسرائيل معالجة هذا العبء الإضافي في حشد قوتها العسكرية. يجب على إسرائيل أن تحاول إقناع الولايات المتحدة بالمساعدة في إضافة هذه القدرة. ــــــــــــــــــــــــ