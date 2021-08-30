أفراح قمة بغداد وإن كانت على حساب احزاننا..!

إياد الإمارة ||

▪️ لا ادري ماذا تعني كلمة النجاح لدى "البعض" وكيف يُقاس مستواه لديهم .. أي مقاييس وما هي طريقة القياس التي يستخدمونها، كما أجهل كثيراً نظرة هؤلاء "البعض" للناس!

هل يرون أنفسهم طبقة أعلى خلقهم الله تبارك وتعالى فوق مستوى البشر العاديين؟

أم أنهم أسياد هذه البلاد وما سواهم مجرد عبيد سُخروا لخدمتهم وبالتالي فإن حال هؤلاء العبيد غير مهم ولا يُكترث له ولا يدخل في معادلات ومعدلات النجاح؟

أم ان هؤلاء "البعض" أضاعوا البوصلة وآلة القياس وطريقته وفقدوا التمييز بين الأشياء إلى هذا الحد الذي نراهم فيه وقد أضاعوا أشياء أخرى كثيرة ستكتب نهايتهم بطريقة مخزية؟

قمة بغداد..

قمة بغداد والبدل "الفرنسية" التي لا يجيد البعض إرتدائها وقاعات فارهة وحركات بهلوانية وعناق ومحبة وكورونا والنتيجة؟

١. التوصل إلى إتفاقات أمنية ستُنهي خطر الإرهاب في العراق..؟

٢. إنتعاش غير مسبوق في الوضع الإقتصادي وتراجع كبير للدولار الأمريكي واليورو الأوربي أمام الدينار العراقي..؟

٣. إنضمام العراق رسمياً إلى الإتحاد الأوروبي خلال الأيام القريبة القادمة ١١/تشرين الأول/٢٠٢١..؟

٤. أما الإنتعاش في قطاع السياحة "ابو السياح" فيتوقع خبراء في هذا المجال أن واردات السياحة في العراق ستفوق واردات النفط العراقي "حتى هذا المطشر عند ميناء العقبة الأُردني"..؟

٥. بناء مدن طبية وأخرى صناعية وثالثة رياضية لن يتكرر حفل إفتتاحها خمس مرات ومدن دراسية وأخرى فضائية وألعاب ومدن مائية وأخرى ثلجية وشد ابو النظيف..؟

٦. الإتفاق الأهم هو التفاهم على نقل برج إيفل الفرنسي إلى الطارمية التي ستستقبل سياح من كوكب المريخ حليقي الذقن وسلمولي على المرحوم توفيق..؟

ويجي واحد غشيم من "العبيد" يسأل شنو حققت قمة بغداد؟

وشتريدون يابة أكثر من هذا؟

اي عبيد..

مو چنتوا تتدافعون على تقبيل أيادينا، لو نسيتوا؟

وهسة جاي تحچون قمة وبغداد ومكاسب وخسائر أنتو منو؟

يحچيلي واحد توة متعلم يمشط شعره ليش ما وجهتوا دعوة لسورية؟

ليش هي سورية من دول الإتحاد الأوروبي؟

لو عدنا حدود مشتركة وياها؟

لو عدها مشاكل مشتركة ويانا؟

ثانياً شنو علاقة قمة بغداد بالخدمات والأمن والإقتصاد وهموم الناس؟

أنا أستغرب!

وحتى لو عايشين بنص الوحل وماكلين ما اعرف شنو المهم نطلع گدام الناس بمنظر حلو..

إلى متى نفهمكم انتو مو مهمين ولا الشغلة يمكم شنو انتو والعلاقة بفرنسا؟

يا هو منكم باچر يريد يروح لفرنسا؟

الحمد لله الإنتخابات في موعدها..