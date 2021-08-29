في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!

محمد صادق الهاشمي ||

في مثل هكذا ايام عاشورائية ىنستذكر

الشاعر الذي تم إعدامه بمفرمة اللحم الشهيد علي الرماحي

صاحب القصيدة الشهيرة ( نور عيني ياحسين )

مواليد ١٩٥٥م

مهندس زراعي

قرأت كلماته الثورية على اعواد المنابر، بلسان اشهر الرواديد ( كالملا وطن ، الملا عبدالرضا النجفي ، السيد محمد العوادي و....)

في طرف البراق وفي صحن أمير المؤمنين (ع) حيث كان الصحن يمتلئ عن اخره ويرتج من صوت ضربات الصدور وهيَ تؤاسي عظام صدر سيد الشهداء (ع) المهشمة

كانت قصائد علي الرماحي الثائرة تهز كيان الطواغيت لذلك لفتت انظار رجال البعث فقاموا بمراقبته ومضايقته في محل عمله وسكناه وفي كل مكان يتواجد فيه

الى ان ذهب اليه احد جلاوزة النظام البعثي تحديدا في يوم (٢٨ / ٦ / ١٩٨٠م)، طالباً من علي الرماحي ان يكتب قصيده يمدح بها المقبور (صدام ) ويذهب مع وفد من البعثيه الى بغداد لكي يقرأها امام الطاغية في قاعة الخلد ببغداد لكن علي الرماحي رفض ذلك وبشدة، فألحَ ذلك البعثي على الرماحي بقوله "حتى ولو خمسة ابيات من الشعر"

فرفض علي الرماحي بقوله "والله لو ثرمتموني سبع مرات لن أكتب كلمة لصدام"، فغضب ذلك البعثي وقال للرماحي "ستّندم".

وفي اليوم التالي زار دار علي الرماحي مديره بالعمل انذاك (مدير دائرة الزراعه في محافظة النجف الاشرف) وكان محباً لعلي الرماحي فطلب منه ان يصعد الى سيارته حتى يوصله الى حدود العراق من جهة سوريا حفاظا عليه ولكن الرماحي رفض قائلاً "أفّضل الموت عزيزاً بالعراق ولا اعيش ذليلاً بخارجه"

وفي ذلك اليوم كعادته ذهب الرماحي صوب نهر الفرات ليكتب اخر قصيدة له خارج قضبان الظلم فكتب قصيدة اسماها العهد مع الامام المهدي(عج) وهذا اخربيت منها :

ســــــــيدي عهدا فــــأني مؤمن

فمــــــجاهد فمــــــــجندل فشهيد

وفي يوم (٧ / ٧ / ١٩٨٠م). تحديداً في الساعة العاشرة دوهم بيت علي الرماحي واعتقل مع ابيه واخيه الاصغر( ناجح) وبعد شهر ونصف الشهر اطلقَّ سراح ابيه واخيه وبقي علي موثوق الايدي والارجل والعيون في المعتقل ولكن لم يستطيعوا ان يقيدوا فكر وشعر على الرماحي ففي المعتقل كتب مجموعة من القصائد العارمة بالرفض للطغاة منها هذا المقطع :

فـــــــأشربوا مــا شئتم ان دمي

احــــــمر قان وهـــــــا قد دكنا

واقطــــــعوا لحمي فهذا ديدني

وغــــــدى الظلم لـــــــديكم ديدنا

واكسروا ساقي فلا اسري بـها

نــــحو بغي الارض ابغي سكنا

وبعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣م عثرت عائلة الرماحي على وثائق في (مديريه أمن النجف) بأن الشهيد الشجاع علي الرماحي قد اعدم (بالمثرامة).

ومن أبرز قصائده

١) قصيدة (الله.. الله اكبر)

٢) قصيدة (نور عيني يا حسين)

٣) قصيدة (آه يبني)

٤) قصيدة (سيدي حان الوداع )

٥) قصيدة (آه يا سيد أهل الجنان)

٦) قصيدة في حق سفير الحسين (ع)

٧ (يا شعاع المصطفى عبر الدهور)

٨) قصيدة (يبن فاطمة البتول)

٩) قصيدة (يا أمير المؤمنين)

١٠) قصيدة (بأبي انتَ وأمي يا حسين)

ودواوين اخرى غير مطبوعة

فسلاماً عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حيا.

شاهدا على الظالمين وشهيدا عند رب العالمين



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