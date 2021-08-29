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قمة الشراكة والتعاون..الاسباب والنتائج


 

قاسم الغراوي ||

 

    بذلت الحكومة العراقية جهودآ دبلوماسية كبيرة للوصول الى ارضية من المشتركات مع المحيطين الاقليمي والدولي في سبيل تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والامنية وتبني الحوار البنّاء وترسيخ التفاهمات على اساس المصالح المشتركة.

 ان احتضان بغداد لقمة (الشراكة والتعاون) دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الايجابي في علاقاته الخارجية وبالتالي فان هذا المؤتمر ناجحا سياسيا لصالح العراق واعادة تقييم العلاقات معه دون التدخل في شؤونه الداخلية .

لكننا ندرج بعض المواقف المفترض ان تقوم بها دول الجوار الاقليمي كحسن نية وتفعيلا للمواقف  والتصريحات بدلا من : ندعم , ونؤكد ، ونستمر ونناشد المجتمع الدولي و...و

ومن جملة هذه المواقف التي تدعم الاقوال على سبيل المثال ان تعلن تركيا عن اطلاقات مائية اضافية كبادرة حسن النية اولا  والتنسيق مع الحكومة العراقية بشان محاربة الارهاب الذي يشكل تحديا لامن تركيا والعراق لا ان تستمر القوات التركية بالتوغل في الاراضي العراقية .

وكذلك جمهورية ايران الاسلامية عليها باطلاق مياه الانهر التي تصب في الاراضي العراقية .

ولتطبيق قيم الاخوة العربية كنا ننتظر من الكويت باطفاء ماتبقى من الديون لان الشعب العراقي غير مسؤول عن مغامرات صدام وحروبه العبثية ، وخصوصا ان الكويت اشادة بالتزام العراق بسداد هذه الديون .

 اما فيما يخص قطر كان من الممكن ان يقدم  مساعدات مالية للعراق للمساعدة في حل بعض مشاكله.

 وينطبق ذلك على السعودية بتعويض العوائل التي تضررت بسبب الارهاب القادم من السعودية

 من المفترض ان تكون سوريا حاضرة او على اقل تقدير الاتفاق على اعادة وجودها في الجامعة العربية مما يمهد اعادتها للحضن العربي .

 والنقطة الاخرى التي اكدت عليها القمة بشخوصها هو الجانب الامني واستقرار العراق والمنطقة دون التطرق الى اسبابه باستثناء ماطرحه وزير الخارجية الايراني وهو وجود القوات الامريكية في العراق ومنطقة الخليج سبب الارباك الامني .

اما نجاح المؤتمر فيعتمد على تطبيق ماتم الاتفاق عليه لا ان يبقى حبرآ على ورق او ان يبقى البيان الختامي للاستهلاك الاعلامي.

نعم يعتقد العراق بان جمع الاضداد لدول الجوار الاقليمي ضروري لانعكاساته الايجابية على الداخل العراقي .

  يبقى اننا ننظر للمؤتمرات وللقمم وقراراتها في مدى فائدتها وانعكاس هذه الفائدة على الشعب العراقي وبناه التحتية واستقرارة وتوفير فرص العمل له حتى يعيش بكرامة بعيدا عن التسول في بلد غني وحكامه فاسدين.

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