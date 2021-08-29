ماذا اعطى المسؤول للامام الحسين ( ع ) ؟!

الشيخ محمد الربيعي ||

▪️عاشوراء في اصل وجودها ، و تاريخها الماضي و الحاضر ، كانت في سبيل البقاء على الاسلام الحقيقي .

▪️و هذا ما أثبته الامام الحسين ( ع ) ، من خلال خطبه و أقواله ، ومن هنا يطرح السؤال الى المسؤولين و الحكام ماذا قدمتم الى الاسلام الذي بركة وجوده هو ماقدمه الامام الحسين ( ع ) من تضحية ؟

▪️ماذا قدمتم الى الامام الحسين وفاءا وحبا له ؟ تقولوا : اعطيتنا الدموعا ، اعطينا ضربا على راس بالسيف ، اعطينا ضربا على الصدر باليد ، اعطينا ضربا على الظهر بالسلاسل ، هذا ان بقيتم على ذلك بعد تسلمكم المنصب طبعا ؟! مع ذلك نقول : هل يا ترى هذا ما يريده الامام الحسين ( ع ) منكم ؟

▪️هل هذا ما كان يريده الامام الحسين ( ع ) منكم بصورة خاصة ومن الامة بصورة عامة؟!

▪️نعم البكاء على ماجرى في واقعة الطف نتيجة المأساة و ليس هدف المأساة ، نعم البكاء عاطفة انسانية و دليل رقة القلب و المحبة ولكن البكاء ليس هو الهدف او اساس القضية الحسينية .

▪️ان قلت ان اهل البيت ( ع ) ارادوا التركيز على الحزن في المجالس ؟ قلنا : نعم و لكن ليس باعتبار الحزن الهدف و الأساس .

▪️ ولكن باعتبار ان البكاء يفتح قلبك على المأساة ، واذا انفتح قلبك انفتح عقلك على القضية .

▪️ هذا العطاء في جانب الشعائر الحسينية ليس له علاقة بالهدف الذي استهدفه الامام الحسين ( ع ) ، وان كانت النتائج طيبة .

▪️ ان الامام الحسين ( ع ) ، لا يريد منا الارتباط بشخصه وانما برسالته و نحن عندما ننفتح على الامام الحسين ( ع ) فلانه يجسد الرسالة لان الامام الحسين ( ع ) امام معصوم اذهب الله عنه الرجس و طهره تطهيرا فكان القران الناطق .

▪️ان أحببنا الامام الحسين ( ع ) يجب ان نتحمل المسؤولية الاسلامية في كل مواقعنا أفرادا و مسؤولين و حكام ، على جميع ان يراجع نفسه هل هو في موقع الحب لإمام الحسين ( ع ) ، في موقع العمل وفقك شريعة الاسلام ام انه غرته الدنيا و انغمس في حب الانا و السلطة و الفساد و عدم الانصاف و المحسوبية و غير ذلك الكثير ؟!!

▪️ ان استطعت ان تتحمل المسؤولية وفق الشريعة الاسلامية ، عندها تكون حسينيا و لدمعتك قيمة فعلية ولكافة الشعائر التي تقوم فيها .

نسأل الله حفظ الاسلام واهله

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

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