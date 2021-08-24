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نقوش على اسوار بغداد 6

85 2021-08-24

 

عباس عبود سالم||

 

بالشارع اكو كثير من الناس تحجي عل فساد وتلعن الوزراء والنواب الفاسدين وهم ضاربين الدوام بدون إجازة زمنية

بمحل الفواكه والخضر البائع يلعن الحرامية وهو يغشك بالميزان هذا إذا ما ماخذ نص الشارع وساد الطريق على الناس

سائق التاكسي من تصعد وياه بنية يقرى لها (تراتيل النزاهة في أحاديث المتاهة) وبنص الطريق تصير إعجاب وزحف وأكو بيهم يسولف على تركيا ولبنان ونظافة شعوبهم وره شوية يشمر بطل الماي ومرات كطف الجكارة بنص الشارع

بمضيف العشيرة الشيخ كاعد اعوج ويحجي معلك عل فساد ونهب خيرات العراق والجكسارة والبيوت من خيرات الحواسم لو فضلات العقود الوهمية

طبيب الأسنان يعطيك نظريات في فن الإدارة وهو يسوي علاج الحشوة عشر جلسات في 50 الف للجلسة والموضوع يفض بجلستين

الصيدلاني يسوي نفسه مقهور على حال العراق وهو يبيع الدواء بضعف سعره اذا ماكان متفق مع كم طبيب على تصريف بضاعته الدوائية

والمعلمة بالمدرسة تنطي للتلاميذ درس أخلاق وهي مانتجح طالب اذا مو بالهدايا والدفعات المالية والخصوصي

والبرلماني يسولف عل نزاهة وهو مجمع أصواته بين تزوير وبين احتيال عل ناس وبين الي عايش عل فتن والمعثرات

ومدير المديرية الفلانية  مايمل من التمنطق بمايجب أن يكون عليه الحال وهو جاي محاصصة ويعين الناس بالعملة الصعبة ومايستلم عملة وطنية ...شبيه الدينار العراقي!!!!

والمثقف يكعد الساعة 12 الظهر ويروح للدوام عل مزاج وبالسهرة ينزل حدره على من خرب البلد

ماتكولولي شنو احنه من شعب ...لو كل واحد بينه يراجع نفسه ويعوف تجارة المثاليات. ..... رح يشوف بلاوي.....والبلاوي مفردها بلوة .... الله يساعد كل واحد على بلوته

# نقوش_على_اسوار_بغداد

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