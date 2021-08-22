الطموح والإصرار

محمد فخري المولى ||
الطموح طريق تحقيق الاهداف وان اقترن بالاصرار كانت النتيجة النهائية تحقيق الاهداف .
صورة معبرة من عشرات المواقف والشخوص التي لم توثق وتصور الا باذهان اصحابها والقريبين منهم .
صورة السعي للوصول للغايات حاضرة بذهن وعقلية كل طالب .
قد يلقي الكثير اللوم على الظروف وعلى الأحداث وينسى ان المعوق الاكبر ان تكون عديم الارادة والاصرار .
لذا رسالة مفتوحة
الوعي والرقي يحتاج إلى اصرار والإصرار من خلال السعي الحثيث يحقق الكثير ، السعي الحثيث بحاجة إلى خطط ومشاريع واقعية متناسبة مع الأحلام والامنيات ، التفصيل الاهم انك لن تنتظر الفرص وتتعكز على الحض والأسباب لكنك ستصنع فرصتك بيدك أولا وان كان هناك دعم او معونة او تعزيز من الأهل والمحبين فهو طاقة إيجابية ثانيا ، يرتقي ليمثل حافز إضافي للوصول للغايات والطموحات المشروعة والتي يمكن تحقيقها بتغيير بوصلة الفكر نحطها للتحول إلى منهاج عمل .
ختاما للجميع وللشباب وخصوصا ممن يؤدون الامتحانات ، امنيات ودعوات بتحقيق احلامكم التي هي احلام وطموحات ابائكم وامهاتكم ومحبيكم
تحية للجيل الواعد قادة الغد
وهم ينحتون الصخر للوصول لغاياتهم .
دعوات بحفظ الله والخير والموفقية للجميع
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