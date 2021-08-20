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من حقائق السياسة الخارجية الامريكية..


 

اياد رضا حسين آل عوض ||

 

·        واحدة من حقائق السياسة الخارجية الامريكية في تعاملها مع الدول والشعوب

 

ردا على استفسار احد الاخوه الافاضل عن كيفية قيام الولايات المتحدة بالتخلص من انظمه في المنطقة العربية وهي محسوبة على الخط الغربي؟ فنقول وحسب علمنا بالاتي:

عندما اعلن الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الحرب الاستباقيه بعد احداث 11 ايلول عام 2001 ، كان واضحا ان هذه الحرب هي موجهه ضد البلدان العربيه والاسلاميه، وبالتاكيد ان احد مرتكزاتها واهدافها الاساسيه هو تقسيم المقسم وتفتيت المنطقه، وكذلك اسقاط الانظمه التي توصف بالدكتاتوريه، ليس لنشر الديمقراطيه حقيقة، وانما لخلق انظمه ضعيفة ومن خلالها يجري تاليب المكونات بعضها ضد بعض وبالتالي المطالبه بالحكم الذاتي ومن ثم الاستقلال ، اي اقلمة وتشتيت البلد الواحد.

 ويبدو ان هذه الانظمه المصنفه مع فلك السياسة الغربية قد انتهت مهمتها بعد ان ادت خدمه للسياسه الاستعماريه في المنطقه (الاستعمار الحديث) (Imperialism) ، ان كان بشكل مباشر او غير مباشر و اصبح من الضروري التخلص منها ، كنظام صدام في العراق والانظمه الاخرى في الشمال الافريقي . ان هذه السياسه الامريكيه تذكرنا بافلام العصابات التي انتجتها هوليود بعد الحرب العالميه الثانيه حيث كنا نشاهد كيف كانت عصابه معينه تستاجر شخص وتتفق معه على تنفيذ جريمة او مهمة معينة ، وبعد التنفيذ تقوم بالتخلص منه باغتياله وتخفي اسرار ومعالم الجريمة.

 وهذا عين ما حدث عند اغتيال الرئيس الامريكي الاسبق (جون كندي) ، فبعد القاء القبض على القاتل (اوزوالد) جاء شخص اخر يدعى (جاك روبي) واطلق النار عليه وارداه قتيلا ، ولا زال موضوع اغتيال كندي يكتنفه الكثير من الغموض والاسرار  على الرغم من مرور 57 سنه على الحادثة ،،، هذا هو ديدن السياسه الامريكيه سابقا ولاحقا ، وهنا يمكن العوده الى مقالنا المنشور على صفحتنا في الفيسبوك بتاريخ 1/6/ 2020 حول الاعيب وخساسة السياسة الامريكية في تعاملها مع الدول والشعوب.

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