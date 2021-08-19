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حجة الوفاء..


 

جاسم الموسوي ||

 

يستغرب كثيرون اننا نحي ليلة الحجة مع الحسين وأنصاره ،فالمحبين يغيب عنهم الزمن بل لاقيمة للزمن وأنهم يؤمنون بانهم يحجون مع الحسين ع وهذا التقليد بل هو سنة شيعية لايمكن التراجع عنها وان الامام الحسين ع وانصاره يشهدون لهم بالوفاء نعم سيدي لانلتف لم يريد ان يضعف عزيمتنا بالوقوف معكم بل ان البعض يدين حضورنا معكم وقد عمل الكثيرين على تفنيد هذه الشعيرة.

رغم كل الظروف التي مر بها انصار الحسين من طغاة يمنعون ومن عيون تترصد لم يتأخر انصارك عن هذه الشعيرة، ولو تمعن المحبين والمغرضين الى هذه الليلة وقيمتها، لحج الجميع في تلك الليلة التي امتحن الامام انصاره، واختبر عزيمته وهو يعرف ما سيحدث لهم بعد هذه الليلة، رجلا ينظر الى الاف الرجال والسيوف جاهليتهم سبقت انسابهم وهم كالرعاع متشوقين الى ارضاء ابن زياد .

 رجلا يرتدي ثوبا فوق ثوبه ويقول هذه سوف تستر عورتي خجلا من ربي ان يراني قتيلا وان يرى تلك التي حرم الله عريتها ليلة فيها كل شيء واضح وجلي وكيف ولايحزنون عليك وانت حيا شهيدا انك تعلم انك قتيل وعيالك تسبى خيروك ان تنجو على ان تبايع ابن مرجانه وشلته.

 كيف لا وانصارك اقل شيء يقدمونه باطعام الفقراء ويلطمون ويحيون ليلة ليست كباقي الليالي.

 سيدي من مثلك بالخلق والخلق الا اباك واخاك ونبينا الامي سيدي لم يفعل الانصار بنبيهم وانت ابن رسول الله بالاصل الله غافر كل خطيئة وخطيئته قتلك.

موت بضلالتكم وضيعوا صلاتكم ايها النواصب المتوهمين بمشايخ السؤء ايها الجهلة فالحسين نورا على نور والحاجين معك من نور وجهك تشع وجوههم، لقد خسر المراهنون على كسر حب محبيك، وبانت لهم ثوابك عند الله.

 نعم سقطت كل تواريخ الطغاة وغيرهم وبقيت ذكراك اعلى واكرم

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