المقالات

لماذا شاء الله أن يراه قتيلاً، ويراهنّ سبايا؟!


 

عبد محمد حسين الصافي ||

 

لماذا كل هذا الأيغال والتمادي فتكاً وبطشاً وتوحشاً ؟!

لماذا الأصرار على وطئ جسد محزوز الرأس بحوافر الخيل الثقيلة ( الأعوجية ) وقد أختيرت لهذه المهمة ؟!

مالداعي لحرق خيم تستظل بها نساء وأطفال وقد حُسمت المعركة بعد سويعات قليلة من نشوبها لأنعدام التكافؤ عدةً وعددا ؟!

لماذا تُلاحق النساء والأطفال وقد فروا مذعورين لتفادي السحق بحوافر الخيول والإحتراق بنيران حرق الخيم ؟!

والسياط ( آه السياط ) هل مِن مبرر أن تكتوي بها متون نساء وأطفال لاحول لهم أو قوة ( ولاذنب ) ؟!

أي وحشية تلك التي جعلت ( جيشاً عرمرمَ منتصراً ) يتصارعون مِن أجل الظفر بقرطي طفلة هائمة على وجهها وقد أدمت الأشواك قدميها ، وإشتعل متناها بنار سياطهم ؟!

لماذا ، ولماذا ، ولماذا ؟!

حتى قال قائلهم " كأن الله قد إنتزع الرحمة من قلوب القوم تلك الظهيرة" !!

#مأساة  موسى طفلاً يُلقى به الى البحر خشية بطش فرعون ..

#مأساة يحيى بن زكريا ذب.ي.حاً يُقدم رأسه في طشت الى طاغية منحرف ( هيرودس ) تلبيةً لطلب عاهرة ..

#مأساة عيسى المسيح مصلوباً ...

وكانت الخاتمة الكبرى #وأم_المآسي في كربلاء يوم عاشوراء ..

وتلك #مأساة عاشها النبي الأكرم بكل تجلياتها شريطاً يمر أمام عينيه كلما وقعتا على عيني الحسين طفلاً صغيراً شغوفاً بجده حد الألتصاق به والتربّع على عرش ركبتيه ،، وكانت عيناه تنهمر مدراراً لهول تلك #المأساة التي تنتظر الحسين وعياله ...

لنعود الى سلسلة تساؤلاتنا لنضيف لها ؛

لماذا ( المشيئة الربانية ) حاضرة في حصول كل هذه المآسي ؟

وهل يكفي أن نعتبر إن الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو السبب في ذلك ؟

وللإجابة على هذين التساؤلين نقول مانعتقد به ؛

إن التطورات الأستثنائية في الحياة البشرية المرتبطة بنزول رسائل السماء ونوع تعاطي الأمم مع تلك الرسائل وحَملتَها المُرسَلين ، وهو نوع مختلف اتساقاً أو تعارضاً يغلب عليه طابع الصراع المحتدم بشتى الوسائل والطرق مما يستدعي ربطاً عاطفياً وتجذيراً لقيم ومبادئ الحق في القلوب والضمائر والسلوك ،، وهو هدف صعب مستصعب لايتحقق مالم تكن هناك #مأساة  تمثل إنعطافة حادة وبوصلة مسار ومفترق طرق بين مَن يكون مع #الرسالة وبين مَن يقف بوجهها ...

وبما إن الأسلام هو خاتمة ( رسائل الله ) الى الأرض ، وإنّ محمد حاملها والمُكلَف بتبليغها هو ( خاتم الرُسُل ) ، لابدّ إذن أن تكون #المأساةالمُجذِرةلدينه مأساةً بهول وجسامة عاشوراء ،، #مأساةً لم تسبقها أو تليها #مأساة تدنو منها منذ الخليقة والى ماشاء الله ...

لاعجبَ إذن أن يقول القائل ؛

إن الذي أُريد له أن يُذ...ب.ح يوم الطف هو محمد ودينه ...

وإن #مأساة يوم الطف هي التي أبقت على محمد ودينه ...

وإنّ ( لايومَ كيومك ياأبا عبد الله ) ...

وإنّ لاإيمان بمحمد ورسالته بلا إيمان بالحسين ومصيبته ...

وإنّ المسلم هو فقط وفقط مَن يعتقد بالحسين ...

وإنّ لاهوية ترتقي على هوية الأنتماء للحسين ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا براغماتية حتى مع الحلفاء..!
مقارنة بين السعودية وايران !
مظاهرات تشرين مؤامرة لتدمير المدن الشيعية
حجة الوفاء..
لماذا شاء الله أن يراه قتيلاً، ويراهنّ سبايا؟!
القنواء: لسان والدي خير من آل سفيان؟!
التاسيس علوي والديمومة والثورية حسينية
هل صرخة "لبيك ياحسين" شركٌ بالله؟!
افغانستان بداية انهيارمشروع احتواء الشرق
الإسراع نحو الهاوية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك