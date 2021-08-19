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التنظيف يبدأ من القمة، أليس كذلك؟!

76 2021-08-19

 

ضياء المحسن ||

 

بعد حادثة عبير الخفاجي في كربلاء، أخذت دوائر البلدية في بغداد والمحافظات بحملة لإزالة التجاوزات، وهو أمر كان يجب أن تقوم به هذه البلديات منذ فترة بعيدة، لكن أن تأتي متأخر خيرٌ من عدم الحضور كما يقول المثل.

لكن لدينا بعض الملاحظات التي كان على السلطة التنفيذية عندما بدأت بهذا الأمر أن تأخذ به، ولعل هذا المنشور تذكير لكل من لديه سلطة في تنفيذ ذلك الأمر (إزالة التجاوزات).

1: كان يفترض البدء بإزالة تجاوزات المسؤولين، سواء أولك الذين يقطعون الطرق بالكتل الكونكريتية، أو من يتجاوز على أراضي الدولة لأنهم من الكتلة الفلانية أو الفصيل الفلاني.

2: كان يفترض مساءلة هذا المسؤول الذي بنى مولات بالتجاوز، وهو سارق للمال العام، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه الى شراءه لأملاك في إيران وهولندا وأستراليا.

3: مساءلة كل مسؤول استلم منصب منذ عام 2005 ولغاية الآن، بتطبيق مبدأ ((من أين لك هذا؟)).

كما قلت في بداية المنشور فإن التنظيف يبدء من قمة الهرم وليس من أسفل الهرم، لأن القاعدة لم تكن لتسيء لو لم تجد أن رأس الهرم هو فاسد.

ملاحظة:

أنا مع رفع كل التجاوزات الموجودة في جميع المحافظات العراقية، لكن..

لكن يجب توفير البديل المناسب للمتجاوزين.

لا تخلونا نحجي بالقلم العريض واللون الأحمر، كافي عاد ترى صارت ماصخة كلشششششش

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