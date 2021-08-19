المقالات

سيّدي الحُسين! 


 

محمد صادق الهاشمي ||

 

كمْ تغيّرتْ بك أُممٌ،ونهضتْ بك الهِمم،وسارت بك الأجيال متعلّمة منك،وأنتَ لها ملهمٌ أشَمّ .

ثورتُك تحدّت المساحات، وبها توزّعت على أُفق الدّنيا رايات،وتهاوتْ عروشٌ،ونهضتْ أجيال.

 اليوم ياسيدي أُنبِئك أنّ العراق ترسم أجياله وأُمته خيامك، وترفع راياتك وشعارك ( هيهات منّا الذلّة ) على امتداد العراق، وتقفُ على السواتر، والجّبال والصّحاري وفي المدن حشدًا مقدّسًا، و يقيمون بجوارك وعلى كلّ الطرقات، نعم؛إنّهم أُمّة العراق،وهم يحملونك همًّا وأَلَمًا،وأَمَلًا،وفخرًا،وعزّاً، ومُلهمًا،وسيّدًا،وهدفًا وقيمةً،وقرآنًا.

 سيّدي الحسين! لأجلكَ فُرِيَتْ أكباد، ونُصِّبتْ الأَعواد، وترمَّلَتْ النّساء، وتَيتَّم الأطفال، وهُجِّرتْ أُمّةٌ بأسرِها، وسالت الدّماء، وسُكبتْ الدّموع؛ لأنّك فينا سيّدي روحًا، وعقيدةً حتّى أنّ ما مرَّ فينا –نحن شيعة العراق ــ خُيِّلَ إليَّ أنَّ العراق كلّه ساحة معركتِك، وخيامك هي بيوتنا،وشعب العراق عيالُك،وهو يعاني خوف كربلاء ومجدها،و مذ يوم كربلاء وهو يعيش الخوف والعذاب من أَلفِ يزيدٍ، وأنتَ ـ يا سيدي ـ  مازلت فينا قرآناً، وشريعةً ودينًا، ونهجًا، وحبًّا، وعِزّةً، وكرامةً.

 أنت منبرٌ قائمٌ، وقصيدةُ عزٍّ تبدأ بمطلع (يحسين بضمايرنا صِحْنه بيك آمنّا)، ردَّدها شعبُ العراق في أحلكِ الظّروفِ وأقساها.

وأنتَ شرفٌ، وكرمٌ، وسخاءٌ، ونَوْحٌ، وَلَطْمٌ، وبِناءٌ، وَثَورةٌ، ووجودُ.

سيّدي! لم ولنَ تكون أنتَ يومًا فينا دمعة خاملة؛بل أنتَ دماء ثائرة، فإمَّا النصرُ وإمَّا الشهادة.

يامُلهمَ الشعوبِ عزَّتها، ومعلِّمها دينها،وراسم طريقها،وسيّد قافيتِها، وقائدَ رَكْبها، أحبِّكَ و دموعيَ شاهدةٌ.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
افغانستان بداية انهيارمشروع احتواء الشرق
الإسراع نحو الهاوية
الامام الحسين مصدر ثقافة حب الخير للناس
عاشوراء تقود "السفينة"
العراق والمنطقة والتجربة الافغانية
نهضة الحسين عليه السلام بعيدا عن الفلسفة
عاشوراء مصدر العطاء المتجدد في كل زمان ومكان
التنظيف يبدأ من القمة، أليس كذلك؟!
الدين والوجود والإنسان بمصاب الحسين ع ..
اترك التسقيط وأخدم شعبك...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك