المقالات

(51) تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك


 

اياد رضا حسين آلأ عوض ||

 

فمنها على سبيل المثال :- 

  (اذا رجع طالبان الى افغانستان بعد عشرين سنة ، هل سيرجعون البعثية للعراق ؟؟!) ،، ومنها :- 

(المشترك بين كل الهزائم والفشل وضياع الدول هو الفساد)  ،،

 ومنها :-

(صديق افغاني يقول ، ان السبب المهم لعدم مقاومة الجيش والمواطنين ، لسيطرة طالبان على افغانستان هو الفساد المستشري وثراء الطبقة السياسية) ،،،

وقد علقت على ذلك بالاتي :-

   اصبح واضح جدا ، وبعد كل المصائب والويلات التي مر بها العراق خلال اكثر من اربعين سنة ، ان الناس تريد من ينقذها ويبعدها عن كل هذة الكوارث والنكبات ، وقد بات واضحا وهذا ما اثبتته احداث العراق ، ان المهم ليس عنوان واسم وشعار الجهة السياسية هذة او تلك ، وانما الشريحة الاجتماعية وخلفيتها الاسرية ومستواها الثقافي والمعرفي ، ومدى تحضرها ، ومدى اهليتها لمسك زمام السلطة وقيادة الدولة ، والاهم من كل هذا اصبح هاجس ومطلب العراقيين ، هو وجود الدولة القوية في كل ماتعنيه ، ان كان على مستوى القيادة او النظام السياسي ، فهم لايهمهم الان العنوان السياسي للنظام  بقدر اهتمامهم لوجود الدولة القوية والزعامة المقتدرة ،، التي تنقذهم من فساد النظام والارهاب المجتمعي قبل اي ارهاب اخر ،،، اما ماعدا ذلك ،، فهو خراب ودمار البلاد واهلاك العباد ،،، وهذا ماحصل بالفعل ، فالنظام السابق ادخل البلد في الف داهية ،

والنظام الحالي حطم الدولة العراقية وافقد هيبتها وتسبب في كل ماهو سيئ ولعين . ،،، ان اي استعراض سريع ببن حقبتين من تأريخ الدولة العراقية الحديث ،، يجد المرء بكل وضوح ، الفرق الهائل بين العملية السياسة ورموزها والنشاط السياسي في العراق ابان العهد الملكي وعلى مستوى الهيئة التشريعية والتنفيذية وتطبيق القوانين والانظمة ، وهيبة الدولة وسطوتها ، وكذلك السياسة الخارجية ونشاط ودور الدبلوماسية العراقية على المستوى الاقليمي والدولي ،،،، وبين مايجري الان من فوضى وصراعات وتجاذبات ومناكفات لاتجد لها مثيل لا في (سوق الهرج ولا علوة المخضر)

ونماذج واشكال مقرفة شكلت عصابات ومافيات سرقت ونهبت اموال الشعب ،  وتسببت في سحق الدولة ودمار وخراب وتحطيم العراق ،، فما هو السبب ؟؟؟ ، علينا ان نبحث عن السبب الحقيقي ونعلن عنه بكل جرأة وصراحة ومصداقية ونترك المزايدات والدجل والمثاليات والشعارات الكاذبة ، المستمدة من قيم البداوة والتعرب (الهامات العالية والانتصارات الباهرة وليخسأ الخاسئون) ، وغيرها من اشكال الكذب والدجل (شفافية ودمقراطية)   ،،، فهل ياترى هذا الذي جرى على العراق كان  بسبب شكل النظام السياسي ؟؟ ،، ام بسبب طبيعة وعنوان الاحزاب والحركات السياسية العاملة ؟؟ ،،، ام بسبب الخلفية الاسرية والاجتماعية لما يسمى بالطبقة السياسية والهيئة الحاكمة ؟؟ .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسلم بن عقيل ما زال يدعو للحسين،فلا تقتلوه ثانية..!
اسد الاسود عابس..!
(51) تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك
مستنقع أفغانستان يتحرك من جديد
الحسين..انسانا!!
نساء عاصرنَ الأئمة وعشنَ أبداً/2!سكينة وأربعمائة عود عطر حول قبرها...
الإنتخابات القادمة وتأثير القوى المقاطعة عليها
نحرٌ بين الكرامة والمذلة فاصلة.
البديل الأمريكي لدولة إبن فاطمة..!
■  حب الحسين أجنني  ■ /3/4
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك