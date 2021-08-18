(51) تعليقات على ما ينشر في صفحات الفيسبوك

اياد رضا حسين آلأ عوض ||

فمنها على سبيل المثال :-

(اذا رجع طالبان الى افغانستان بعد عشرين سنة ، هل سيرجعون البعثية للعراق ؟؟!) ،، ومنها :-

(المشترك بين كل الهزائم والفشل وضياع الدول هو الفساد) ،،

ومنها :-

(صديق افغاني يقول ، ان السبب المهم لعدم مقاومة الجيش والمواطنين ، لسيطرة طالبان على افغانستان هو الفساد المستشري وثراء الطبقة السياسية) ،،،

وقد علقت على ذلك بالاتي :-

اصبح واضح جدا ، وبعد كل المصائب والويلات التي مر بها العراق خلال اكثر من اربعين سنة ، ان الناس تريد من ينقذها ويبعدها عن كل هذة الكوارث والنكبات ، وقد بات واضحا وهذا ما اثبتته احداث العراق ، ان المهم ليس عنوان واسم وشعار الجهة السياسية هذة او تلك ، وانما الشريحة الاجتماعية وخلفيتها الاسرية ومستواها الثقافي والمعرفي ، ومدى تحضرها ، ومدى اهليتها لمسك زمام السلطة وقيادة الدولة ، والاهم من كل هذا اصبح هاجس ومطلب العراقيين ، هو وجود الدولة القوية في كل ماتعنيه ، ان كان على مستوى القيادة او النظام السياسي ، فهم لايهمهم الان العنوان السياسي للنظام بقدر اهتمامهم لوجود الدولة القوية والزعامة المقتدرة ،، التي تنقذهم من فساد النظام والارهاب المجتمعي قبل اي ارهاب اخر ،،، اما ماعدا ذلك ،، فهو خراب ودمار البلاد واهلاك العباد ،،، وهذا ماحصل بالفعل ، فالنظام السابق ادخل البلد في الف داهية ،

والنظام الحالي حطم الدولة العراقية وافقد هيبتها وتسبب في كل ماهو سيئ ولعين . ،،، ان اي استعراض سريع ببن حقبتين من تأريخ الدولة العراقية الحديث ،، يجد المرء بكل وضوح ، الفرق الهائل بين العملية السياسة ورموزها والنشاط السياسي في العراق ابان العهد الملكي وعلى مستوى الهيئة التشريعية والتنفيذية وتطبيق القوانين والانظمة ، وهيبة الدولة وسطوتها ، وكذلك السياسة الخارجية ونشاط ودور الدبلوماسية العراقية على المستوى الاقليمي والدولي ،،،، وبين مايجري الان من فوضى وصراعات وتجاذبات ومناكفات لاتجد لها مثيل لا في (سوق الهرج ولا علوة المخضر)

ونماذج واشكال مقرفة شكلت عصابات ومافيات سرقت ونهبت اموال الشعب ، وتسببت في سحق الدولة ودمار وخراب وتحطيم العراق ،، فما هو السبب ؟؟؟ ، علينا ان نبحث عن السبب الحقيقي ونعلن عنه بكل جرأة وصراحة ومصداقية ونترك المزايدات والدجل والمثاليات والشعارات الكاذبة ، المستمدة من قيم البداوة والتعرب (الهامات العالية والانتصارات الباهرة وليخسأ الخاسئون) ، وغيرها من اشكال الكذب والدجل (شفافية ودمقراطية) ،،، فهل ياترى هذا الذي جرى على العراق كان بسبب شكل النظام السياسي ؟؟ ،، ام بسبب طبيعة وعنوان الاحزاب والحركات السياسية العاملة ؟؟ ،،، ام بسبب الخلفية الاسرية والاجتماعية لما يسمى بالطبقة السياسية والهيئة الحاكمة ؟؟ .