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علي الاكبر شخصة محورية و اساسية في واقعة الطف


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

▪️علي الاكبر شبيه الرسول الخاتم محمد  ( ص ) فقد اتفق انه قريب الشبه بالرسول ( ص ) ، هكذا اثبت الامام الحسين ( ع ) بقوله :[ اللّهمّ اشهدْ على هؤلاء القوم فقد برزَ إليهم غُلامٌ أشبهُ النّاسِ خَلْقَاً و خُلُقاً و مَنْطِقاً برسولك] .

▪️ شاب صاحب العقيدة  الصلبة ، المتفقه في الدين ، ذاب في طريق الحق حتى كان شعاره : [  لا نبالى أن نموت محقين ] ، هكذا كان يرى ضرورة الاستقامة على الدين و العقيدة الحق وان كان في ذلك الموت .

▪️فنحن نعلم ان الانسان لا يصل لمرحلة الموت من اجل عقيدته الا اذا كان متعلمها و فهمها و مدركها و متيقن من أركانها و فروعها و إجزاءها ، حيث نلمس من تلك الشخصية المباركة انها كانت متيقن من ان قيادتها على حق ،  و ما تقوله تلك القيادة وما تفعله هو الحق، لا مثل القيادات الدنيوية  تقول شيء و تطبق الشيء الاخر او ان تلك القيادة تطبيق قراراتها فقط على الفقراء و المساكين .

محل الشاهد :

▪️نكتشف من واقعة الطف ان الامام علي الاكبر ( ع ) ، كان شخصية محورية و اساسية ، وان التأريخ بخس حقه  عندما ذكره بالشيء البسيط فقط ، و اختصر ذكره  في واقعة الطف فقط و بالشيء البسيط  ، و نعجب من ذلك العمد في تغييب الامام علي الاكبر ( ع ) في تدوين التأريخ و الاختصار على الطف فقط !!! 

 ▪️النتيجة هناك عدة ادوار قد  حققها علي الاكبر ( ع ) في واقعت الطف نذكر بعضا منها :

▪️الدور الاول : ( سقاية الماء )

 بل كان فارس السقاء للماء ضمن ابرز الفرسان مع عمه العباس بن علي بن ابي طالب ( ع ) ، في توفير الماء لجيش الامام الحسين ( ع ) ، وقد قام بهذا الدور اكثر من مرة .

الدور الثاني : ( الدبلوماسي )

كان لعلي الاكبر بن الحسين  ( ع ) الدور الكبير في تأجيل معركة الطف من عصر يوم تاسوعاء الى نهار عاشوراء ، لان الامام الحسين ( ع ) ، لم يرغب في بدأ الحرب في الليل ، حتى لا تغيب الحقائق و من بين المتحاورين مع العدو كان الامام علي الاكبر ( ع ) ، و قد استطاع تأجيل المعركة الى النهار .

▪️الدور الثالث : ( الدفاع عن منهج الحق )

فقد دافع عن امام زمانه و منهج الحق ، و كان مثال الفارس المقدام المؤمن ، في سبيل الحق و طريق الحق و اهل الحق ، و الكلام واضح لا يحتاج السرد الطويل اتجاهه .

▪️يا شباب العالم و العراق بالخصوص

اتخذوا من الامام علي الاكبر ( ع ) ، قدوة حسنة .. ...

ومن اراد نصرة الحق ان يعرف الحق و اهل الحق ، ومن اراد ذلك واحب ان يكون من السائرين على  منهج الحق عليه الالتزام بتعاليم الاسلام ، و قادته و الاطلاع على تعاليمه العقائدية و الفقهية والفكرية  لكي يكون من الثابتين ساعة الحق المبين .

نسال الله حفظ الاسلام واهله

نسال الله حفظ العراق و شعبه

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