(48) تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك

اياد رضا حسين آل عوض ||

ومنها على سبيل المثال :

((1)) ,, (الحسين كلمة طيبة ،، (والكلمة الطيبة، تأتي اوكلها كل حين) اذن لماذا لا تغيير في الواقع الشيعي رغم الطبخ واللطم والبكاء) ،،

وقد علقت على ذلك بالاتي :-

عندما تتحول نهضة وثورة عظيمة ، الى مجرد مناسبة وطقوس وممارسات وفعاليات والتي يؤسف ان كثير منها يسيئ الى اصل وروح المناسبة ولسد حاجة نفسية معينة ، فانه بالتكيد سيكون هنالك ابتعاد عن اهداف وقيم النهضة ، وفي الحقيقة فهنالك جملة عوامل تساهم في هذة الحالة والظاهرة ، اهمهاد التوجيه الخاطئ من قبل من يتصدى لمسؤولية الارشاد والتوجيه فيما يتعلق بهذة المناسبة وغيرها ، والامر الاهم ، هو طبيعة الشخصية العراقية وما تحمله من روئ وقناعات وعصبيات وغير ذلك مما هو معروف عنها ، وبالاخص الفهم الخاطئ للدين والعقيدة من قبل العوام من الناس . لكن يبقى الدور المهم للمؤسسة الدينية ومن خلال اهم وسيلة اعلامية فيها ، الا وهو المنبر الحسيني ، في اجراء عملية تقويم شاملة ، وتحديد مكامن الخطأ والانحراف وبكل جرأة وصراحة وافهام الجماهير اين الصحيح واين الخطأ ، استنادا الى روح الشريعة واصول العقيدة.

ومنها على سبيل المثال:

((2)) (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ، نأمل من الله تعالى ، ان يريح قلوبنا المتعبة وان يغير سوء حالنا بحسن حاله) ،،

وقد علقت على ذلك بالاتي :-

((ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)) ،،، (( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب)) ،،، (ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) ،،، (فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين ، فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين ، فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين) (صدق الله العلي العظيم) ،،، ان اهل الحل والعقد في الدولة السلامية هم علية القوم ، وليس العوام وسوقة الناس ، اما الشيعة الامامية ، فالقيادة الزمنية والروحية للدولة والمجتمع تكون من خلال امام معصوم مفترض الطاعة ياتي بجعل الهي ، ومن اشرف البيوت على الاطلاق هو البيت النبوي ،، اما لماذا وضع الاسلام هذة الشروط المشددة للقيادة ، لان هذة القيادى اما ان ترفع الامة الى الذرى والى العلا ، او تنزل بها الى الحضيض ، وانظر الى الذين تسلطوا على رقاب الناس في النظام السابق او النظام الحالي ،،، من هم ومن اي الشرائح وماهي خلفيتهم الاسرية والاجتماعية ؟؟!! .