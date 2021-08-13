محمد صادق الهاشمي ||

وقفت على قبر اخي

فكتبت

رسالة الى اخي الصغير المرحوم عبدالله الهاشمي (ابويقين ) رحمه الله

ابويقين

هل انت فعلا فارقتني والى الابد؟

اذن متى نلتقي ؟

احتاج في هذه اللحظة ان احتضنك لاشمك... واتحسس اثار قبلات امي على خدك...وعطرها في ثيابك

وربما اجد خيوط ((شيلتها)) على نحرك ولون المك

قالوا ((البعيد عن العيون تسلاه الكلوب))

ولكن متى ابتعدت انت عني وانا جعلت عيني مهدك ومن رمشي ظلك وان طال صدك

ابويقين كل يوم تلتقي عيوني وعيونك

نعم نلتقي حينما اجدك في انفاسي واعماقي وذكريات طفولتي و طفولتك

انت ياعالم غريب لايعرفه الا انت وحدك

يامن كنت جنتي انك اليوم تحرقني بنيران بعدك

يبن الليالي القاسية

والفقر والخوف هل استرحت في قبرك.... وعذبت قلبا هائما يكتوي بجمر الحنين بعدك

هذه ثيابك واقلامك فاين جسدك وللايق عينك بين ذرات التراب وجبال العذاب

ولك خوية

كل يوم تلتقي عيوني بعيونك في (الواتساب) حينما اجد صورتك تنظر الي

فاكاد ان ((اتصل بك )) واستفيق على مهيل الحفر التي احتضنتك، واحيانا يهزني الشوق كما هزت امنا الحانية مهدك

ارحمني ففي قلبي حرائق ورماد ...

وشوق وذكريات وتراب يغطي اقدامنا ونحن حفاة

وحنين اكثر من ايام عمرنا التي مرت مرة دامية

خوية متى نلتقي ؟

تعال عبدالله لتخمد النار التي اشعلها فقدك

فانها لاتنطفي بعدك

مهما عانقت قبرك

اخوك ..محمد صادق الهاشمي

((قاسم))