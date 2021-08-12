كوستر الريس (حديث الكوستر )

د. قاسم بلشان التميمي ||

سائق الكوستر فرحان الغضبان قال للركاب ( عمي اكو كوستر لونها برتقالي انتشرت في كل العراق وخصوصا في بغداد ... ما اعرف شنو قصة هذه الكوستر .. ومن هو صاحبها )

فقالت امرأة من الركاب اسمها ام جبار( عيوني فرحان انت بعدك على نياتك ... لان هذه الكوستر او الكوسترات صاحبها السيد ريس المجلس الموقر )

فقال فرحان( يعني السيد ريس المجلس الموقر منو) فقالت له ام جبار ( ما ادري سمعت السكن محمد يقول صاحبها ريس المجلس الموقر وهو اسم غريب ) فقال فرحان الغضبان ( عيوني ام جبار يجوز محمد السكن! هو صاحب الكوستر )وتكلم راكب في الكوستر اسمه ابو حقي( يعني السيد ريس المجلس الموقر محمد السكن ترك القوانين وهموم البلد والمشاكل وصار صاحب كوستر ومنافس فرحان على رزقه)

واضاف ابو حقي( اذا شخص واحد عنده هذه الإمكانية ويجعل النقل مجانا ... هذا يعني إمكانيات العراق تجعل كل مواطن يمتلك كوستر خاصة بي)

فرد عليه فرحان الغضبان( والله يا ابو حقي كلامك صحيح ولكن منو يسمع ومنو يفتهم) وانتهت رحلة الكوستر على امل ان يكون هناك من يسمع ويفتهم مع تساؤلات منو السيد ريس المجلس الموقر محمد السكن.