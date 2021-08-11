المقالات

سببٌ واحد كفيل بإستهداف تحالف الفتح


 

زين العابدين الحيدري ||

 

بنظرة سريعة لسلوك الولايات المتحدة الأميركية تجاه منطقة غرب اسيا منذ مطلع القرن الحالي حتى الان يمكن استشعار ثلاثة  استراتيجيات ؛

اولاً ) استراتيجية التواجد المباشر العسكري في المنطقة و الذي رسم بتخطيط عقول امريكية كفرانسيس فوكو ياما

واحدا من منظري المحافظين الجدد ، حيث أسس هو ومجموعة من هولاء في العام 1993 مركزا للبحوث عرف آنذاك بـ"مشروع القرن الأمريكي" ، وقد دعا هو ورفاقه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى ضرورة التخلص من نظام  العراقي ووقع على خطاب مماثل وجه إلى الرئيس بوش في أعقاب هجمات 11 ايلول

فكانت امريكا على اعتاب حروب و اجتياحات لافغانستان و العراق لتخلف الملايين من النازحين و المهجرين و الشهداء و الجرحى

و كان العراق مختلفاً في التعامل مع الاحتلال الامريكي حيث تصدى له بممارسته "المقاومة السياسية و المقاومة العسكرية"  المؤديتين الى إخراج القوات الامريكية و حلفاءها عام ٢٠١٢

ثانياً ) إستراتيجية الحرب بالإنابة و هي عبارة عن تواجد مباشر في الساحة دون الإقحام في الصراع و دعم الخلايا المقاتلة بالمال و السلاح و المعلومات و توفير الغطاء الجوي لهم و كان العراق ضحية هذه الإستراتيجية الدامية  بدءًا بايام القاعدة مروراً بالزرقاوي ختامًا بداعش

فكان العراق مختلفًا أيضا حيث برز الى الارهاب المدعوم دولياً اشجع الناس لدحره

ثالثاً ) إستراتيجية الاقتتال الشيعي الشيعي التي ظهرت بوادرها منتصف عام ٢٠١٨ في احدى المحافظات العراقية و بلغت ذروتها عام ٢٠١٩ و كانت بعض الاطراف تعض اصبعها دائماً و هي تنزف كي لا تقع في فخ الاقتتال الشيعي بفعل ممارسة اعلى درجات الضغط و الاستفزاز

و قد لا يخفى على احد ان هذه الإستراتيجية هي الاخطر على الاطلاق.. فالاحتلال وحَّد العراق و عزز وحدته كما تعززت امام داعش و انبثق الحشد الشعبي من رحم تلك الازمة

الا ان فتنة من هذا النوع لا تُعالج بسلاحٍ استراتيجي هدفه عدو خارجي !

بل ستبقى الاطراف المتنازعة تنزف حتى الاحتضار

مثل هذه الاستراتيجية بالعادة تكون في غاية الدقة و لتنفيذها يحتاج العدو الى دراسة معمقة و بيئة حاضنة و قيادات سياسية غير مكترثة و قيادات ميدانية مطيعة.

دراسة سايكيولوجية الفرد العراقي تضع مجموعة خيارات محدودة فقط يمكن استغلالها لتفجير الاوضاع باتجاه الاقتتال الشيعي و من اهمها هو العزف على وتر الخلاف في مساحات تحضى بالتقديس 

هنا يضع  تحالف الفتح معالجة جذرية قائمة بذاته لاخطر استراتيجيات العدو

فانه مزيج من  شرائح المكون الشيعي يتكون من اهم ركائز تيار شهيد المحراب و التيار الصدري و هذا ما سيمنع العراق من الوقوع في فخ الاقتتال الشيعي الشيعي.

هذا هو سبب الاستهداف الأبرز لتحالفٍ رجالاته إستطاعوا ان يقفوا بوجه كل انواع التخطيط الامريكي المتغير مع متغيرات الزمان و الظروف و البيئة

فهم اساس و عماد مقاومة الاحتلال كما كانوا اساس و عماد الحشد الشعبي و ها هم اكثر الجهات التزاما بضبط الايقاع و عدم الانفلات.

وهذا هو سببٌ واحد.. كفيل باستهداف تحالف الفتح !  

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شكل الحكومة التي  تريدها امريكا في العراق ..
هل يهدا الخليج بعد الغليان ؟!
سببٌ واحد كفيل بإستهداف تحالف الفتح
تعلمنا من محرم..
يمكن للبصرة ان تبتسم
المجالس الحسينية والحرب الفيسبوكية
انعكاسات جرينة قتل مدير بلدية كربلاء
المهرولون. إلى التطبيع
عاشوراء أمل الأمة
"دكة" خليل خميس
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك