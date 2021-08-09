ذئاب تحت الهضبة..!

جاسم الموسوي ||

كل من يعرف بالجغرافية السياسية بلاشك يعرف ان ايران هي الهضبة التي تتوسط وتؤثر وبشكل كبير جيوسياسيا على المحيطين بها او الابعد منها ولمسافات كبيرا جدا.

فلو نظرنا الى موقع ايران الجغرافي والديمغرافي رغم بعض الرهانات الغبيه عليه فان اهميته لاتقل عن اهمية موقع العراق بل اكثر من تأثير العراق على جواره اذا ماحدث انهيار لاسامح الله فيه اكاد اجزم ان تلك الدولة اراد الله يرتبط مصير كثير من الدول بمصيرها.

فهي تطل على التنين الاقتصادي وامن الدب الروسي وامن الخليج صاحب الثروات والراس المتاخم للباب العالي.

وهي ظهير العراق باتجاه المشرق العربي وهي الراس الذي يستطيع النظر لجميع تلك الدول والتأثير عليها بل ان ديمغرافية ايران وجغرافيتها تؤمان لايمكن فصلهما عن بعضهما او تجزئتهما ومن هنا تشاهد كم كبير من الذئاب تحت هذه الهضبة ينتظرون تغييرا او تأثير لتغيير الثابت الايراني وهو ايران تملك كثير من الاوراق متناسين او متذكرين او لدى بعضهم استغباء؟

ان ذلك من الصعب ان يحصل لسببين الاول انها تملك اوراق حيوية لايمكن ان تضحي بها ثانيا البرغماتية الايرانية كمتسلق السلم هدفه ستة ويطالب بالعشرة ، فمثال لو ان ايران تفككت فهذا يعني ان الامن القومي الروسي في خطر.

بخصوص الدول الاسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي سابقا وهذا بحد ذاته يجعل الدب الروسي يمنع الذئاب من الصعود الى اعلى تلك الهضبة او تقسيمها كما ان ايران وهي الشريك بامن العراق وان انهيار العراق يعني انهيار امن دول جواره مهما كان بعد نظرهم قاصر.

كذلك تتشارك بامن الخليج ومياهه الاقليمية والثروات من يستولي عليها كما تضع ايران خط فاصل بين المنافسة الاقتصادية العظمي بل هي الخط الفاصل بين الصراع الاقتصادي المباشر كما ان ايران تتحكم بامن الجنوب الاوربي من خلال تركيا اذن كل معادلات التوازن في المنطقة وابعد منها تجتمع في تلك الهضبة وان ارجل الذئاب تصبح مشلولة للصعود الى اعلى القمة هذه هي الحقيقة التي يتجاهلها او يحاول ان يتجاهلها البعض.

ان حمقى السياسة لايعرفون ما ستؤل اليه نتائج تفكيك ايران او ضربها وبالتالي كثير بل معظم دول العالم تعرف هذه الحقيقة باستثناء اغبياء السعودية ومن لف لفهم ان الهضبة الايرانية غير قابلة للتقسيم او الضرب فهي معادلة عصية على الاخرين كما ان ساستها كصناع السجاد يعمل بتاني ولكن النتائج تسر الناظرين مهما كان مقدار درجات نظرهم او السكماتزم لديهم!