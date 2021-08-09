هراء لصعلوك إعلامي محبط..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

المشكلة الكبيرة التي نعاني منها بالعراق بشكل عام ومشكلة الكثير ممن يدعون الثقافة في المكون العراقي الشيعي بشكل خاص هناك حقيقة لقد تعرض المكون الشيعي العراقي لقرون من الظلم والاستبداد، انتج لنا مجاميع من الناس الذين يدعون الثقافة والتعلم وهم بالحقيقة جهلة وسذج يشعرون بعيدة العبودية والتخلف تراهم يشتمون الشرفاء والمناضلين من أبناء مكونهم ويمدحون من كان مستعبدهم ومذلهم، أحد الإعلاميين شيعي سيد يتقدم اسمه حرف الدال للإشارة اليه انها دكتوراة في أحد الاختصاصات الحيوانية وليس الإنسانية.

مشكلة أي مكون يتعرض للظلم والقهر والاستعباد لفترات طويلة ينتج أجيال من الناس فقدوا الكرامة والقيم والأخلاق ويقفون مع الجلاد لأن عقدة العبودية تجعل البعض من العبيد يرفض التحرر، أحد الممسوخين وللأسف كان مقدم برامج بقناة شيعية حزبية عراقية لمدة طويلة تجاوزت ١٥ سنة يدعي أنه يحارب الفساد وهو يعمل في قناة كبير اللصوص والحرامية الكربولي استذكر هذا العبد الذليل ذكرى وقف حرب الثمان سنوات التي اشعلها صدام الجرذ الهالك خدمة الى اسياده بالقول( ‏العراقيون يستذكرون هذا اليوم بفخر واعتزاز ليس حبا بالنظام السابق وقائده الضرورة بل كرها ومقتا بإيران القذرة والنظام الحالي الفاسد والفاشل).

من الذي خولك للتكلم في إسم كل العراقيين الذين عاصروا تلك الحقبة المريرة والمؤلمة، هل هذا الممسوخ يعلم أن صدام الجرذ كان يسوق الجنود والضباط مثل العبيد لساحات القتل بل الكثير من الجنود والضباط وانا واحد منهم كنا نحسد الكلاب السائبة التي تتواجد في الكراجات عندما نذهب رغما عنا لوحداتنا العسكرية في جبهات في اتجاه غير صحيح والغاية استنزاف موارد الشعبين البشرية والمادية خدمة للاستعما،

يقول هذا العبد الذليل الذي يشعر في عقدة الذل وغابته يرضي سيده الكربولي حيث كتب(ثمان سنوات في حرب ضروس لم يستطع الخميني تحقيق حلمه في احتلال كربلاء والنجف اليوم خامنئي يحتل العراق من شماله لجنوبه فتعسا لكم أيها العراقيون أن ترتضوا بذلك من دون أن ترفعوا راية المقاومة! تعسا لنا جميعا إن ارتضينا بذلك.)

· ‎العراق قصة عظيمة

الاخ بهذا الكلام يريد يثبت لسيده الكربولي وسعد البزاز انه وطني وأنه چيفار عصره، يتكلم في كلام لامعنى له عن أي احتلال يتكلم عنه هذا العبد الذليل، الاحتلال وفق مفهوم البعث وهابي حصول الشيعي على حق المشاركة في حكم البلد، ويصبح الشيعي مواطن أسوة بالسني والكردي، وبالحقيقة هذا العبد ومن خلال خاله أحد الوجوه السياسية تم توظيفه في قناة فضائية تابعة لجهة دينية وهذا الفاشل وفق نظرة البعث وهابي هو جزء من العملية السياسية التي جاءت على دبابة أمريكية، رغم ان البعث وهابي جاءوا بقطار أمريكي حسب قول قائدهم المقبور صالح السعدي.

نعم ‏العراقيون يستذكرون هذا اليوم لانه توقفت به أسوأ محرقة بشرية بالتاريخ، مشكلة هذا العبد ينظر لنفسه أنه زعيم وقائد وهو لايساوي فلسا واحدا وإنما هذا أحد السيئين الذين استفادوا من عملية اسقاط نظام صدام الجرذ ماديا وتسلم المناصب هو وعائلته وتم تهميش المعارضين الحقيقيين لا يعقل ان مثل هذا الممسوخ العبد يتمتع في رواتب ومزايا أفضل مني في مليار مرة وانا نعيم عاتي عارضت صدام الجرذ بقوته بحيث صدام نفسه أرسل ابنه عدي الكسيح الى فرقة المشاة العشرين للاستفسار عني، وكل هذا قدمت على وزارة الدفاع العراقية على الحصول على حقي كمفصول سياسيا رئيس اللجنة علي فكري استلم المعاملة وقال لي اذهب الى بيتك نحن نرسل عليك هذا الكلام عام ٢٠٠٩ وبما أن الرجل قال لي نحن نرسل عليك فعلا التزمت ولم اراجع إلى عام ٢٠١٧ راجعت وزارة الدفاع ووصلت إلى اللجنة قالو لي هاي انت وين طلبنا منك معلومات وبما انت ماجيت تم شطب اسمك وأعطيناك رفض؟ بالحقيقة هم لم يتصلوا بي ولم ينشروا اعلان في دائرة المحاربين عن أي منطق هذا، القانون قانون يبقى ساري لو بعد مائة عام، عملت استئناف بحكومة عادل عبدالمهدي تم اعطائي رفض بحجة انني تاخرت بعدم اعطائهم المستمسكات اول مرة وصدر قرار نهائي في شطب اسمي وحرماني من حقوقي، لو كنت انا نعيم عاتي سني المذهب وليس شيعي لسجد لي العبيد واعطوني حقوقي كاملة، مشكلة العبيد وهذا الشخص اولهم يرددون أكاذيب فلول البعث في ترديد أكاذيب بالقول على سبيل المثال،( سنوات اتضحت الحقيقة جلية أمريكا أسقطت صدام لتسلم العراق لإيران،).

هذا الكلام هراء انا لا الوم البعثي الوهابي المحترف بالتدليس لكن اشفق على الشيعي الممسوخ الذي يردد اكاذيبهم مقابل أموال من الكربولي والبزاز، يقول هذا الممسوخ الوضيع،( فكروا جيدا كل المعارضة العراقية التي جاءت بها أمريكا وسلمتهم الحكم في العراق هم ذيول إيرانية ذليلة).

أقول لهذا الممسوخ انا كنت ضمن المعارضة السابقة خيار أمريكا لم يكن الاحزاب الإسلامية الشيعية وإنما كان خيار أمريكا اياد علاوي والجلبي، حصول الشيعة على حريتهم التعبدية وفق عقلية فلول البعث وهابي احتلال ايراني نعم هذه هي الحقيقة تبا وتعسا لصدام الجرذ لازلنا ليومنا هذا ندفع انهار من الدماء بسبب عقليته الطائفية النتنة، اقول لهذا الساذج أقرأ أطروحة نشأة العراق الحديث إلى المستر هنري فوستر والتي صدرت عام ١٩٣٢ من جامعة لندن لم تكن إيران ولا السيد الخميني ايضا كان طالب النقيب زعيم سنة العراق كان يحرض السير كوكز في ابعاد الفرس من الحكم بالعراق الفرس يعني الشيعة، رحم الله هنري فوستر نقل هذا الكلام لكي نفهم حقيقة ماحدث في عام ١٩٢١ في بداية تأسيس العراق الحالي، أقول يحاول فلول البعث استذكار يوم وقف الحرب الظالمة في الثامن من آب عام ١٩٨٨بنظرة عوراء يصورون ما حدث نصر لسيدهم صدام الجرذ الهالك، لذلك يحاول البعض من شذاذ الافاق من فلول البعث وهابي يريدونها حرب اخرى مع إيران ووقودها طبعاً الشعب العراقي أقول لهؤلاء اذهبوا انتم وربكم وقاتلوا ونحن هنا قاعدون، لقد رأينا أهوال تلك الحرب الظالمة ورأينا حجم حماقة صدام الجرذ الهالك في احتلال دولة الكويت واكتوى العراقيين بثلاثة حروب بعد حرب ايران وأنتم أيها المهتوكين من فلول البعث كنتم نطفا في ظهور ابائكم وفي ارحام امهاتكم المهتوكات، اعلموا ايها المهتوكين أن البطولة والنصر والشجاعة بسلامة وبناء وطن .

عندما اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي او اشاهد الاعلام البعثي والحكومي والحزبي العراقي وعندما أتابع المحللين التابعين للاحزاب الفاشلة اجد ان هؤلاء نتاج بيئة ساذجة وجاهلة تعرضت للظلم والاضطهاد لفترات طويلة أنتجت لنا أجيال تفكر كيف تأكل وتحصل على وظيفة ولا يفكرون بكرامتهم وكرامة بني قومهم يهرولون وراء من يدفع الدولارات حتى وإن لاط به، لذلك الإنسان المقهور الفاشل الجاهل الغبي يراهن على خلاصه على يد الزعيم المنقذ دون أن يكلف نفسه أن يدرس الواقع المحيط به ويميز بين الصديق من العدو، هؤلاء المقهورون العبيد يقبلون بالذل ويتقبلون لعب دور التابع المعجب المؤيد دون تحفظ، والمنتظر للمعجزة.

إن الكثير من تصرفات هؤلاء الممسوخين يقومون في حركات استعراضية في جلد ذاتهم مقابل أن يقول له سيده انت وطني هدف هؤلاء العبيد من شتم علماء مكونه الشيعي هدف هؤلاء بالتحديد هو التستر على عقدة العار وفقدان الهوية خصوصًا أصحاب الألسن الطويلة وبلا شك الغاية الاستعراض الاستهلاكي، هذا الاستعراض له عدة أشكال رأيتها خلال تجربة عملية استغرقت ٣١ سنة من عمري تأتي على شكل رفع شعارات وطنية والإدعاء والتبجّح أنه صاحب مشروع وغايته خداع الآخرين من أبناء قومه لأجل الحصول على مال من الكربولي أو البزاز، لذلك تجد الممسوخ المتخلف يكون أسير المظاهر مهما كانت سطحية وواهية مادامت تخدم التستر على عاره وعقدة النقص التي يشكو منها، الإنسان المقهور الممسوخ حتى عندما يطرح موضوع للنقاش يبدأ امام الاخرين بشكل يدعي انه موضوعياً واقعياً لا يلبث أن يتحول إلى كذب وتدليس وترديد أقوال لا أساس لها من الصحة وبدل أن يكون الحوار وفق المنطق من خلال الحجة بالحجة إلى صراخ ومهاترات وكذب، ويتحول إلى حوار الطرشان ، عند أول دليل يفند أول كذبة له بحجة واقعية.

السيد الكاتب الاستاذ علي المؤمن كتب بحث راقي لماذا يتهموننا طائفيين، اقول للاخ السيد علي المؤمن خلال تجربتي و حواراتي مع البعثيين والوهابيين اكثر شيء يزعج البعثي والطائفي من أنفسنا بالعراق وجود مثقف شيعي يعرف حقيقة واسباب الصراع والقتل الطائفي والقومي بالعراق منذ ولادة العراق عام ١٩٢١ يريدون من الشيعة يبقون مثل قطيع الغنم يتم ذبحهم وعليهم القبول بالذباح وعدم مقاومته وازعاجه، تحدثت مع العشرات من أصدقاء لي سنة من الفلوجة والرمادي والموصل وشهربان عندما ارد عليهم بالدليل حتى ان اغلبهم قالوا لي الحمد لله من يمثل شيعة العراق ساسة بسطاء وإلا لو يعرفون مثلك لتم بيعنا في ابخس واتفه الأثمان، في الختام أعتذر من القراء بسبب تطرقي لقضية حرماني من حقي في الفصل السياسي ذكرت ذلك لأن ساسة احزاب شيعة العراق قربوا الجهلة والأمعات والبعثيين اعتقادا منهم انهم يكسبون البعثي النتن ويضمنون دعم رفيق دربهم الذي همشوه والنتيجة البعثي تآمر عليهم وفقدوا دعم الأقرب والصديق لهم، انا ادافع عن الوضع العراقي من منطلق الدفاع عن المظلومين من ابناء المكون الشيعي العراقي الذين يتعرضون لأكبر جريمة ابادة وذبح بتاريخ البشرية بموافقة ساسة وقادة الشيعة سواء يعلم هؤلاء او من خلال الجهل، علينا نستمر في كشف فلول البعث وتعريتهم وعلينا نواصل نحذر وننصح ساسة المكون الشيعي وان هم وقفوا ضدنا بدون وازع اخلاقي وديني لاننسى لدينا وقفة في يوم الحساب في يوم القيامة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

9/8/2021