المقالات

ذاكرة الأيام 8/8/1988..نهاية قصة الالم والموت


 

محمد فخري المولى ||

 

عندما نتذكر هذا اليوم ونستحضر الذكريات والتجارب والأحداث المريرة ، نتذكر دوما مقولة لا منتصر بالحرب .

اليوم ونحن نستذكر ذلك اليوم الذي كنا نتمنى ان نغلق باب دماء العراقيين التي مازلت دمائهم بسبب الاحداث المتلاحقة بمختلف المسميات مستمرة الى الان .   

قوس النصر ليس نصر إنما قصة نهاية حرب عبثية استحضرت مفردات فقدت معناها ، اذن هي قصة وامنية .

القصة دماء ازهقت بسبب التعنت والطغيان ودفع الغرباء لأجل مصالحهم ومخططاتهم  فقط ، اما الامنية اولا ان ننسى لون الدم وان نشهد 8_8 جديد ضد الفساد والمفسدين بتفعيل قوة القانون المطعم بروح الوطنية والمواطنة الصالحة ،

بدون تضحيات فما خسرناه يكفي وزيادة .

قصص البطولة للقادة بطلها المواطن البسيط من دمه وقوته ومعاناة من خلفه .

اكاد أجزم ان جل من لهم سلوكيات غير منضبطة وذات طابع عنيف ثمار نقص الرعاية الاجتماعية والثقافية بسبب فقدان الاب نتيجة الحروب العبثية  او انشغال الأبوين بمعترك الحياة نتيجة للحروب العبثية .

لننظر للتاريخ والأحداث من جهة أخرى وزاوية معاكسة لما يردده القادة والزعماء ، لننظر

بشكل مختلف للأمر فهي الان دروس مجانية ودراسات واقعية بلا معاناة .

لناخذ شاهد من الوقت الحاضر عندما تصاعدت وتيرة احداث تشرين تصاعدت صيحات تمجد النظام والزمان السابق وهم ممن لم يعاصرو تلك الحقبة وخصوصا الحرب الغاشمة المفروضة من قبل النظام الصدامي ، وهنا نستشهد برد احد العقلاء ليتكم نظرتم ويلات حرب الثمان سنوات وهي تحرق الحرث والنسل وليتكم كنتم حاضرين بما بعدها من حصار التسعينات لتعلمو ان بمقابل نظام إداري مقبول وأحيانا جيد هناك بحار من ماسي ابائكم وانتم ثمارها بعد ان كان العراق من اوائل من ادخلو الباص الأحمر للنقل العام اليوم بعد اكثر من سبعة عقود من الزمن والتطور والحداثة غاب او الادق بقى شرفيا ببعض المواقع لمركز المدينة او المحافظة بانتشار بل اتساع ملفت للنظر بل تكتك وكل من بهذه الشاكلة من وسائل النقل.

لنستثمر نعمة العقل والذكاء  لتأخذ المبادرة بتوقيت ومكان مناسب ليحقق الكثير من الخير  للكثيرين والا ستبقى هذه الأحداث تتجدد بأزمات جديدة وسيبقى المواطن البسيط وقودها برضاه ام بعدمه .

الا من متعض ومستمع

‏⁦حفظ الله العراق ارضا وشعبا وجنبهم كل مكروه 

تقديري واعتزازي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انصفوا حملة الشهادات العليا
ذاكرة الأيام 8/8/1988..نهاية قصة الالم والموت
المرجعيات العراقية في السعودية
تحرير تغيير احتلال..!
إيران والأكراد..جدلية العرق والسياسة
لماذا انسحب الشيوعيين من الأنتخابات؟!
وقيدت ضد مجهول..!!
انا اعرف
الانتخابات والأمن الأنتخابي
أنا سلمٌ لمَن سالم الخامنئي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار صلوات اله عليهم اجمعبن هن يتغمد السيد عادل العلوي برحمته الواسعة ...
الموضوع :
وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا
رسول حسن نجم : هذه هي العشائريه المقيته التي زرعتها الدوله العثمانيه وسقتها بريطانيا في العراق وها نحن اليوم نحصد ثمار ...
الموضوع :
مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر..تعرف على السبب
هدى علي : هل يجوز البناء في شهر محرم ...
الموضوع :
في إستفتاءات الإمام السيد السيستاني ... الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت.. اسم الله ليس الله وكل شيىء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت كل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ومالفظته الالسن وعملت به ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
حسن عبدالله : استاذ سامي لو تكرمت اريد حسابك في فيس بوك او طريقة للتواصل وشكرا متابع شغوف لكل كتاباتك ...
الموضوع :
الانسان يدفع ثمن اخطائه والشيعي يدفع ثمن حرصه
رسول حسن نجم : احسنت يجب مواجهة هذا المد المتلاطم الزاخر بالمأسي الكبرى... وعليكم يامثقفينا ومفكرينا مواجهة هذه التيارات بالنزول الى ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
رسول حسن نجم : سيدي الكريم تتحدث وكان شعوبنا العربيه تراقب عن كثب المطابع ودور النشر بلهفه وتعطش لكي تقرأ مايستجد ...
الموضوع :
حتى ادب الرواية استغلوه للعبث..!
رسول حسن نجم : هناك ظلم كبير للخريجين الاوائل في الكليات المسائيه الحكوميه حيث تصر وزارة التعليم العالي بعدم مساواتهم باقرانهم ...
الموضوع :
مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا
علي : الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته..انا صار لي الشرف بالقاء هذا الشهيد البطل {كنعان سالم العاشور } أنسان ...
الموضوع :
من هو الملياردير البصري الذي استشهد دفاعا عن العراق؟
فيسبوك